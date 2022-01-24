Rus biatloncular Dünya Kupası'nda bayrak yarışında gümüş madalya kazandı

Rus milli erkek biatlon takımı, İtalya'nın Antholz kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nın yedinci etabında bayrak yarışını ikinci sırada tamamlayarak, gümüş madalyanın sahibi oldu.Kayaklı koşu ile tüfekli atışların bir arada yapıldığı yarışmada birincilik, sekiz atış hattında dört ek kurşunla 4x7.5 kilometrelik mesafeyi bir saat 12 dakika 14.7 saniyede aşan Norveçlilerin oldu. Ruslar, 12 ek kurşun kullanarak ve bir ceza turu atarak Norveç takımının bir dakika 57.2 saniye gerisinde kaldı. Almanlar ise üçüncü oldu (+2.04.4; 4).Rus takımını Anton Babikov, Daniil Serohvostov, Aleksandr Loginov ve Eduard Latıpov tarafından temsil etti.Bu sezon Dünya Kupası etaplarında dördüncü bayrak yarışı düzenlendi, Ruslar her defasında bir birincilik, bir ikincilik ve iki üçüncülük ile podyuma çıkmayı başardı.
Rus milli erkek biatlon takımı, İtalya'nın Antholz kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nın yedinci etabında bayrak yarışında ikinci oldu.
Rus milli erkek biatlon takımı, İtalya'nın Antholz kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nın yedinci etabında bayrak yarışını ikinci sırada tamamlayarak, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kayaklı koşu ile tüfekli atışların bir arada yapıldığı yarışmada birincilik, sekiz atış hattında dört ek kurşunla 4x7.5 kilometrelik mesafeyi bir saat 12 dakika 14.7 saniyede aşan Norveçlilerin oldu. Ruslar, 12 ek kurşun kullanarak ve bir ceza turu atarak Norveç takımının bir dakika 57.2 saniye gerisinde kaldı. Almanlar ise üçüncü oldu (+2.04.4; 4).
Rus takımını Anton Babikov, Daniil Serohvostov, Aleksandr Loginov ve Eduard Latıpov tarafından temsil etti.
Bu sezon Dünya Kupası etaplarında dördüncü bayrak yarışı düzenlendi, Ruslar her defasında bir birincilik, bir ikincilik ve iki üçüncülük ile podyuma çıkmayı başardı.