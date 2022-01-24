https://tr.sputniknews.com/20220124/rusya-ve-suriye-ordusundan-pilotlar-ilk-kez-ortak-devriye-gerceklestirdi-1053055837.html

Rusya ve Suriye ordusundan pilotlar ilk kez ortak devriye gerçekleştirdi

Rusya ve Suriye ordusundan pilotlar ilk kez ortak devriye gerçekleştirdi

Rus ve Suriyeli askeri pilotlar, Suriye semaları üzerinde ilk kez ortak hava devriyesi gerçekleştirdi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T10:25+0300

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dünya

rusya

suriye

hmeymim hava üssü

devriye

hmeymim üssü

ortak devriye

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Rusya ve Suriye ordularından askeri pilotların gerçekleştirdiği ilk ortak hava devriyesinde, Rus tarafından Su-34 ve Su-34 uçaklarının yanı sıra A-50 radar-gözlem uçağı yer aldı.Suriye tarafından da Mig-23 ve Mig-29 uçakları devriyeye katıldı.Rus pilotlar Hmeymim Hava Üssü’nden, Suriyeli pilotlarsa Şam dolaylarındaki Seykal ve Dumeyr üslerinden hareket etti.Rusya ordusuna ait uçaklarla karadaki hedefleri vurmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdi, Suriye ordusuna ait uçaklar da hava sahasının kontrolü ve korumasından sorumlu oldu.Devriye görevi Golan Tepeleri, güney sınırı, yukarı Fırat ve kuzey bölgeleri boyunca yürütüldü.Mürettebatlar ayrıca hava hedeflerine eğitim amaçlı olarak füze fırlatma işlemleri gerçekleştirdi, ülkenin orta kısımlarındaki eğitim alanlarından birinde karadaki hedefleri imha etti. Bu tür ortak uçuşların düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

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rusya, suriye, hmeymim hava üssü, devriye, hmeymim üssü, ortak devriye