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https://tr.sputniknews.com/20220124/rusya-ve-suriye-ordusundan-pilotlar-ilk-kez-ortak-devriye-gerceklestirdi-1053055837.html
Rusya ve Suriye ordusundan pilotlar ilk kez ortak devriye gerçekleştirdi
Rusya ve Suriye ordusundan pilotlar ilk kez ortak devriye gerçekleştirdi
Rus ve Suriyeli askeri pilotlar, Suriye semaları üzerinde ilk kez ortak hava devriyesi gerçekleştirdi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T10:25+0300
2022-01-24T10:23+0300
dünya
rusya
suriye
hmeymim hava üssü
devriye
hmeymim üssü
ortak devriye
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Rusya ve Suriye ordularından askeri pilotların gerçekleştirdiği ilk ortak hava devriyesinde, Rus tarafından Su-34 ve Su-34 uçaklarının yanı sıra A-50 radar-gözlem uçağı yer aldı.Suriye tarafından da Mig-23 ve Mig-29 uçakları devriyeye katıldı.Rus pilotlar Hmeymim Hava Üssü’nden, Suriyeli pilotlarsa Şam dolaylarındaki Seykal ve Dumeyr üslerinden hareket etti.Rusya ordusuna ait uçaklarla karadaki hedefleri vurmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdi, Suriye ordusuna ait uçaklar da hava sahasının kontrolü ve korumasından sorumlu oldu.Devriye görevi Golan Tepeleri, güney sınırı, yukarı Fırat ve kuzey bölgeleri boyunca yürütüldü.Mürettebatlar ayrıca hava hedeflerine eğitim amaçlı olarak füze fırlatma işlemleri gerçekleştirdi, ülkenin orta kısımlarındaki eğitim alanlarından birinde karadaki hedefleri imha etti. Bu tür ortak uçuşların düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.
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rusya, suriye, hmeymim hava üssü, devriye, hmeymim üssü, ortak devriye

Rusya ve Suriye ordusundan pilotlar ilk kez ortak devriye gerçekleştirdi

10:25 24.01.2022
© Rusya Savunma Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girRus uçakları Suriye'den ayrılmaya başladı
Rus uçakları Suriye'den ayrılmaya başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Rusya Savunma Bakanlığı
/
Fotoğraf bankasına gir
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Rus ve Suriyeli askeri pilotlar, Suriye semaları üzerinde ilk kez ortak hava devriyesi gerçekleştirdi.
Rusya ve Suriye ordularından askeri pilotların gerçekleştirdiği ilk ortak hava devriyesinde, Rus tarafından Su-34 ve Su-34 uçaklarının yanı sıra A-50 radar-gözlem uçağı yer aldı.
Suriye tarafından da Mig-23 ve Mig-29 uçakları devriyeye katıldı.
Rus pilotlar Hmeymim Hava Üssü’nden, Suriyeli pilotlarsa Şam dolaylarındaki Seykal ve Dumeyr üslerinden hareket etti.
Rusya ordusuna ait uçaklarla karadaki hedefleri vurmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdi, Suriye ordusuna ait uçaklar da hava sahasının kontrolü ve korumasından sorumlu oldu.
Devriye görevi Golan Tepeleri, güney sınırı, yukarı Fırat ve kuzey bölgeleri boyunca yürütüldü.
Mürettebatlar ayrıca hava hedeflerine eğitim amaçlı olarak füze fırlatma işlemleri gerçekleştirdi, ülkenin orta kısımlarındaki eğitim alanlarından birinde karadaki hedefleri imha etti.
Bu tür ortak uçuşların düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.
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