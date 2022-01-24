https://tr.sputniknews.com/20220124/rusyada-yetiskin-nufusun-yuzde-70ine-koronavirus-asisi-yapildi-1053075567.html

Rusya’da yetişkin nüfusun yüzde 70’ine koronavirüs aşısı yapıldı

Rusya’da yetişkin nüfusun yüzde 70’ine koronavirüs aşısı yapıldı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkedeki yetişkin nüfusun yüzde 70’ine koronavirüse karşı aşı yapıldığını söyledi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T17:29+0300

2022-01-24T17:29+0300

2022-01-24T17:29+0300

koronavirüs

rusya

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

mihail muraşko

aşı

aşılama

pandemi

kovid-19

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İcra Komitesi toplantısında konuşan Muraşko, 2022 ortasına kadar Kovid-19’a karşı küresel aşılamayı sağlama stratejisinde belirlenmiş olan görevleri desteklediklerini, dünya nüfusunun yüzde 70’inin aşılanması gerektiğini ifade etti.“Rusya’da yetişkin nüfus arasında bu oran sağlandı” diyen Muraşko, aşılananlar arasındaki ağır hasta oranının yüzde 0.03’ten az olduğunu, hastanelerdeki hastaların büyük kısmının aşısız olduğunu belirtti.Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, geçen hafta ülkedeki kolektif bağışıklık düzeyinin yüzde 64.4 oranında olduğunu, 78 milyon 59 bin 701 kişiye iki dozun, 81 milyon 981 bin 7 kişiye de ilk dozun yapıldığını ifade etmişti.Golikova’ya göre, koronavirüsle etkili mücadele için kolektif bağışıklık oranının yüzde 90-95 seviyesine ulaşması gerektiğini, ancak yetkililerin şu anda çıtayı yüzde 80’de tuttuğunu söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211205/putin-rusya-koronaviruse-karsi-asilamada-zorlama-degil-ikna-yolundan-ilerlemeye-calisiyor-1051464912.html

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rusya, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), mihail muraşko, aşı, aşılama, pandemi, kovid-19