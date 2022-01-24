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Şener Şen ile İlyas Salman buluştu: 'Kırk altı yıllık dostum gelmiş'
Şener Şen ile İlyas Salman buluştu: 'Kırk altı yıllık dostum gelmiş'
Bir süredir küs oldukları iddia edilen iki usta oyuncu Şener Şen ile İlyas Salman bir araya geldi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T16:56+0300
2022-01-24T17:00+0300
şener şen
yaşam
ilyas salman
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Yeşilçam'ın onlarca filminde yer alan usta sanatçılar Şener Şen ile İlyas Salman'ın bir süredir konuşmadıkları iddia ediliyordu. Şener Şen, İlyas Salman'ı evinde ziyaret etti. Şen ile çekildikleri fotoğrafı Instagram'dan ve Twitter’dan paylaşan İlyas Salman, "Kırk altı yıllık dostum gelmiş" diye yazdı.Salman'ın fotoğrafına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. İki usta oyuncu Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Şekerpare ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın fenomen filmlerinde yer almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211108/sener-sen-meydani-genclere-birakmam-gerek-1050590442.html
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şener şen, ilyas salman, oyuncu

Şener Şen ile İlyas Salman buluştu: 'Kırk altı yıllık dostum gelmiş'

16:56 24.01.2022 (güncellendi: 17:00 24.01.2022)
© Instagram/İlyas SalmanŞener Şen ile İlyas Salman
Şener Şen ile İlyas Salman - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Instagram/İlyas Salman
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Bir süredir küs oldukları iddia edilen iki usta oyuncu Şener Şen ile İlyas Salman bir araya geldi.
Yeşilçam'ın onlarca filminde yer alan usta sanatçılar Şener Şen ile İlyas Salman'ın bir süredir konuşmadıkları iddia ediliyordu.
Şener Şen, İlyas Salman'ı evinde ziyaret etti. Şen ile çekildikleri fotoğrafı Instagram'dan ve Twitter’dan paylaşan İlyas Salman, "Kırk altı yıllık dostum gelmiş" diye yazdı.
Salman'ın fotoğrafına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
İki usta oyuncu Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Şekerpare ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın fenomen filmlerinde yer almıştı.
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