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Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti
Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti
Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan, Mersin’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, ekim ayında yaptığı açıklamada akciğer kanserine... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T17:55+0300
2022-01-24T17:58+0300
oyuncu
öldü
akciğer kanseri
yaşam
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Birçok sinema filmi, tiyatro ve dizide rol alan Mersinli sanatçı Ayberk Pekcan, Mersin'de özel bir hastanenin onkoloji servisinde bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 1970 Mersin doğumlu 51 yaşındaki Pekcan'ın bugün hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.Ekim ayında kanser olduğunu duyurmuştuAyberk Pekcan, 22 Ekim 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç, bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim, ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla” ifadelerini kullanmıştı.
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oyuncu, öldü, akciğer kanseri

Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

17:55 24.01.2022 (güncellendi: 17:58 24.01.2022)
© İHASinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan
Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA
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Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan, Mersin’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, ekim ayında yaptığı açıklamada akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu
Birçok sinema filmi, tiyatro ve dizide rol alan Mersinli sanatçı Ayberk Pekcan, Mersin'de özel bir hastanenin onkoloji servisinde bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 1970 Mersin doğumlu 51 yaşındaki Pekcan'ın bugün hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ekim ayında kanser olduğunu duyurmuştu

Ayberk Pekcan, 22 Ekim 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç, bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim, ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla” ifadelerini kullanmıştı.
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