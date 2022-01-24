https://tr.sputniknews.com/20220124/sinoplu-poseidon-heykeli-ispanyadakiyle-kiyaslandi-bizimki-sanki-hamurla-beslenmis-1053065846.html

'Sinoplu Poseidon' heykeli İspanya'dakiyle kıyaslandı: 'Bizimki sanki hamurla beslenmiş'

'Sinoplu Poseidon' heykeli İspanya'dakiyle kıyaslandı: 'Bizimki sanki hamurla beslenmiş'

Sinop'ta heykeltıraş Kaya'nın yaptığı, deniz tanrısı Poseidon'u temsil eden heykel, sosyal medyanın hedefi oldu. İspanya'dakiyle kıyaslanan Sinoplu Poseidon... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T13:54+0300

2022-01-24T13:54+0300

2022-01-24T13:57+0300

heykel

yaşam

sinop

eleştiri

poseidon

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Kentte koleksiyonun yanı sıra tarih ve heykeltıraşa yakın ilgi duyan Cemalettin Kaya, Yunan mitolojisinde deniz tanrısı Poseidon’u temsil eden İspanya'daki Posedion heykelinin benzerini yapmaya karar verdi. Kaya, kendi imkanlarıyla yürüttüğü çalışmalar ve eşinin de desteğiyle yapımını tamamladığı heykeli, 2007 yılında sahilde işlettiği plajda deniz içindeki kaide üzerine konuşlandırdı.Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan heykel, son günlerde sosyal medyanın hedefi oldu.‘İspanya'daki omega-3 bakımından zengin gıdalarla beslenmiş, bizimki hamurla beslenmiş’'Sinoplu Poseidon' heykelini eleştiren sosyal medya kullanıcıları, ‘Demek ki her yörenin Poseidon'u farklı...’, ‘Bizimki sanki çatıda anten düzeltirken üşümüş’, ‘İspanya'nın Poseidon'u omega-3 bakımından zengin gıdalarla beslenmiş, bizimki de bol bol ekmek yemiş, hamurla beslenmiş’, ‘İspanya Akdeniz’de, Sinop Karadeniz’de haliyle abimiz biraz üşümüş ve omzunu çekmiş. Dikkatli bakarsan aynı adam zaten’, ‘Sinop'ta Poseidon heykeli niye var ki?’ şeklinde yorumlarda bulundu.‘Böyle bir güzel heykelin yanında fotoğraf çektirmeden gidenler, öbür dünyada pek rahat edemezler’Eleştirilere yanıt veren ve herkesi heykelle fotoğraf çektirmek için Sinop'a davet eden Kaya, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20210511/diyarbakira-karpuz-icinde-cocuk-haykeli-dikildi-1044470209.html

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heykel, sinop, eleştiri, poseidon