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'Sinoplu Poseidon' heykeli İspanya'dakiyle kıyaslandı: 'Bizimki sanki hamurla beslenmiş'
'Sinoplu Poseidon' heykeli İspanya'dakiyle kıyaslandı: 'Bizimki sanki hamurla beslenmiş'
Sinop'ta heykeltıraş Kaya'nın yaptığı, deniz tanrısı Poseidon'u temsil eden heykel, sosyal medyanın hedefi oldu. İspanya'dakiyle kıyaslanan Sinoplu Poseidon... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T13:54+0300
2022-01-24T13:57+0300
heykel
yaşam
sinop
eleştiri
poseidon
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Kentte koleksiyonun yanı sıra tarih ve heykeltıraşa yakın ilgi duyan Cemalettin Kaya, Yunan mitolojisinde deniz tanrısı Poseidon’u temsil eden İspanya'daki Posedion heykelinin benzerini yapmaya karar verdi. Kaya, kendi imkanlarıyla yürüttüğü çalışmalar ve eşinin de desteğiyle yapımını tamamladığı heykeli, 2007 yılında sahilde işlettiği plajda deniz içindeki kaide üzerine konuşlandırdı.Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan heykel, son günlerde sosyal medyanın hedefi oldu.‘İspanya'daki omega-3 bakımından zengin gıdalarla beslenmiş, bizimki hamurla beslenmiş’'Sinoplu Poseidon' heykelini eleştiren sosyal medya kullanıcıları, ‘Demek ki her yörenin Poseidon'u farklı...’, ‘Bizimki sanki çatıda anten düzeltirken üşümüş’, ‘İspanya'nın Poseidon'u omega-3 bakımından zengin gıdalarla beslenmiş, bizimki de bol bol ekmek yemiş, hamurla beslenmiş’, ‘İspanya Akdeniz’de, Sinop Karadeniz’de haliyle abimiz biraz üşümüş ve omzunu çekmiş. Dikkatli bakarsan aynı adam zaten’, ‘Sinop'ta Poseidon heykeli niye var ki?’ şeklinde yorumlarda bulundu.‘Böyle bir güzel heykelin yanında fotoğraf çektirmeden gidenler, öbür dünyada pek rahat edemezler’Eleştirilere yanıt veren ve herkesi heykelle fotoğraf çektirmek için Sinop'a davet eden Kaya, şunları söyledi:
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heykel, sinop, eleştiri, poseidon

'Sinoplu Poseidon' heykeli İspanya'dakiyle kıyaslandı: 'Bizimki sanki hamurla beslenmiş'

13:54 24.01.2022 (güncellendi: 13:57 24.01.2022)
© DHAİspanya ve Sinop'taki Poseidon heykeli
İspanya ve Sinop'taki Poseidon heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© DHA
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Sinop'ta heykeltıraş Kaya'nın yaptığı, deniz tanrısı Poseidon'u temsil eden heykel, sosyal medyanın hedefi oldu. İspanya'dakiyle kıyaslanan Sinoplu Poseidon heykelini eleştiren sosyal medya kullanıcıları, “İspanya'nın Poseidon'u omega-3 bakımından zengin gıdalarla beslenmiş, bizimki de bol bol ekmek yemiş, hamurla beslenmiş" yorumları yaptı.
Kentte koleksiyonun yanı sıra tarih ve heykeltıraşa yakın ilgi duyan Cemalettin Kaya, Yunan mitolojisinde deniz tanrısı Poseidon’u temsil eden İspanya'daki Posedion heykelinin benzerini yapmaya karar verdi.
Kaya, kendi imkanlarıyla yürüttüğü çalışmalar ve eşinin de desteğiyle yapımını tamamladığı heykeli, 2007 yılında sahilde işlettiği plajda deniz içindeki kaide üzerine konuşlandırdı.
Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan heykel, son günlerde sosyal medyanın hedefi oldu.

‘İspanya'daki omega-3 bakımından zengin gıdalarla beslenmiş, bizimki hamurla beslenmiş’

'Sinoplu Poseidon' heykelini eleştiren sosyal medya kullanıcıları, ‘Demek ki her yörenin Poseidon'u farklı...’, ‘Bizimki sanki çatıda anten düzeltirken üşümüş’, ‘İspanya'nın Poseidon'u omega-3 bakımından zengin gıdalarla beslenmiş, bizimki de bol bol ekmek yemiş, hamurla beslenmiş’, ‘İspanya Akdeniz’de, Sinop Karadeniz’de haliyle abimiz biraz üşümüş ve omzunu çekmiş. Dikkatli bakarsan aynı adam zaten’, ‘Sinop'ta Poseidon heykeli niye var ki?’ şeklinde yorumlarda bulundu.

‘Böyle bir güzel heykelin yanında fotoğraf çektirmeden gidenler, öbür dünyada pek rahat edemezler’

© DHASinop'ta heykeltıraş Kaya'nın yaptığı, deniz tanrısı Poseidon'u temsil eden heykel, sosyal medyanın hedefi oldu.
Sinop'ta heykeltıraş Kaya'nın yaptığı, deniz tanrısı Poseidon'u temsil eden heykel, sosyal medyanın hedefi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
Sinop'ta heykeltıraş Kaya'nın yaptığı, deniz tanrısı Poseidon'u temsil eden heykel, sosyal medyanın hedefi oldu.
© DHA
Eleştirilere yanıt veren ve herkesi heykelle fotoğraf çektirmek için Sinop'a davet eden Kaya, şunları söyledi:
"Poseidon, bilindiği gibi Yunan mitolojisinde deniz tanrısı. Sinop, Karadeniz'de denizle anılan tek kenttir. Bu heykel buraya, 2007 yılında eşimle yapılmıştır. Kaidesi de deniz ürünlerinden yapılmıştır. O yükseklikte yapılmasının sebebi ise, herkes onu tartışıyor, poyrazla birlikte dalgalar o yüksekliğe ulaşıyor. Bu arkadaşlar da iyi tartışsınlar, iyi araştırsınlar. Her şey önce düşünceyle başlar, sonra şekil alır. Bu heykel şu anda burada bakımsız kaldı. Yazın bakımlarını yapacağız. Böyle bir güzel heykelin yanında fotoğraf çektirmeden gidenler, öbür dünyada pek rahat edemezler.”
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