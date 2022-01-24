https://tr.sputniknews.com/20220124/sivasta-tipinin-gecmesini-bekleyen-yolculara-turk-kizilayi-kumanya-ve-yemek-dagitti-1053045697.html

Sivas'ta tipinin geçmesini bekleyen yolculara Türk Kızılayı kumanya ve yemek dağıttı

Sivas'ta tipinin geçmesini bekleyen yolculara Türk Kızılayı kumanya ve yemek dağıttı

Türk Kızılayı Sivas Şubesi, tipi nedeniyle misafirhane, pansiyon ve dinlenme tesislerinde bekleyen vatandaşlara kumanya ve sıcak yemek ikramında bulundu. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T00:01+0300

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Kenti çevre illere bağlayan kara yollarında dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle dinlenme tesisleri, pansiyon ve kurum misafirhanelerinde 2 bini aşkın yolcu ağırlanıyor.Türk Kızılayı Sivas Şubesi gönüllüleri, dün geceden itibaren Kangal ve Ulaş ilçelerindeki misafirhane, pansiyon ile Sivas-Kayseri kara yolu güzergahında bulunan Taşlıdere mevkisindeki dinlenme tesislerinde konaklayan vatandaşlara sıcak yemek ve kumanya dağıttı.Ulaşımın sağlanamadığı Sivas-Erzincan karayolunun Kızıldağ Geçidi'ndeki tesislerde bekleyenlere ise kumanya dağıtımına devam ediliyor.

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