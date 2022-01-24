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Sivas'ta tipinin geçmesini bekleyen yolculara Türk Kızılayı kumanya ve yemek dağıttı
Sivas'ta tipinin geçmesini bekleyen yolculara Türk Kızılayı kumanya ve yemek dağıttı
Türk Kızılayı Sivas Şubesi, tipi nedeniyle misafirhane, pansiyon ve dinlenme tesislerinde bekleyen vatandaşlara kumanya ve sıcak yemek ikramında bulundu. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
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sivas
kar yağışı
kızılay
kumanya
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Kenti çevre illere bağlayan kara yollarında dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle dinlenme tesisleri, pansiyon ve kurum misafirhanelerinde 2 bini aşkın yolcu ağırlanıyor.Türk Kızılayı Sivas Şubesi gönüllüleri, dün geceden itibaren Kangal ve Ulaş ilçelerindeki misafirhane, pansiyon ile Sivas-Kayseri kara yolu güzergahında bulunan Taşlıdere mevkisindeki dinlenme tesislerinde konaklayan vatandaşlara sıcak yemek ve kumanya dağıttı.Ulaşımın sağlanamadığı Sivas-Erzincan karayolunun Kızıldağ Geçidi'ndeki tesislerde bekleyenlere ise kumanya dağıtımına devam ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220123/istanbul-ankara-arasinda-tem-otoyolu-ve-devlet-karayolu-tum-arac-trafigine-kapatildi-1053041653.html
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sivas, kar yağışı, kızılay, kumanya

Sivas'ta tipinin geçmesini bekleyen yolculara Türk Kızılayı kumanya ve yemek dağıttı

00:01 24.01.2022
© AA / Türk Kızılayı Sivas ŞubesiTürk Kızılayı Sivas Şubesi, tipi nedeniyle misafirhane, pansiyon ve dinlenme tesislerinde bekleyen vatandaşlara kumanya ve sıcak yemek ikramında bulundu.
Türk Kızılayı Sivas Şubesi, tipi nedeniyle misafirhane, pansiyon ve dinlenme tesislerinde bekleyen vatandaşlara kumanya ve sıcak yemek ikramında bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA / Türk Kızılayı Sivas Şubesi
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Türk Kızılayı Sivas Şubesi, tipi nedeniyle misafirhane, pansiyon ve dinlenme tesislerinde bekleyen vatandaşlara kumanya ve sıcak yemek ikramında bulundu.
Kenti çevre illere bağlayan kara yollarında dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle dinlenme tesisleri, pansiyon ve kurum misafirhanelerinde 2 bini aşkın yolcu ağırlanıyor.
Türk Kızılayı Sivas Şubesi gönüllüleri, dün geceden itibaren Kangal ve Ulaş ilçelerindeki misafirhane, pansiyon ile Sivas-Kayseri kara yolu güzergahında bulunan Taşlıdere mevkisindeki dinlenme tesislerinde konaklayan vatandaşlara sıcak yemek ve kumanya dağıttı.
Ulaşımın sağlanamadığı Sivas-Erzincan karayolunun Kızıldağ Geçidi'ndeki tesislerde bekleyenlere ise kumanya dağıtımına devam ediliyor.
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