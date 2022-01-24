https://tr.sputniknews.com/20220124/sputnikin-gelistiricisi-omicron-pandeminin-sonu-olmayacak-daha-tehlikeli-mutasyonlar-gorebiliriz-1053047684.html

Sputnik'in geliştiricisi: Omicron pandeminin sonu olmayacak, daha tehlikeli mutasyonlar görebiliriz

Sputnik'in geliştiricisi: Omicron pandeminin sonu olmayacak, daha tehlikeli mutasyonlar görebiliriz

Rus Sputnik V aşısının geliştiricisi Gamaleya Enstitüsü’nün Direkötrü Aleksandr Gintsburg, bazı değerlendirmelerin aksine, Omicron varyantının pandeminin sonu... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T01:47+0300

2022-01-24T01:47+0300

2022-01-24T01:47+0300

koronavirüs

koronavirüs

aleksandr gintsburg

koronavirüs aşısı

gamaleya araştırma merkezi

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

omicron

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Gamaleya Enstitüsü Direktörü Gintsburg bir Rus ajansına açıklamaları sırasında, ‘pandeminin Omicron’la beraber son bulacağı’ şeklindeki bir görüşün sorulması üstüne, “Hayır, Omicron pandemiden çıkmamıza yardım etmeyecek, bunun sebebi çok basit: ne kadar çok çoğalırsa, o kadar sık bulaşır, bu da yeni varyantların ortaya çıkması olasılığını artırır” dedi.‘Virüsün yayılmasına izin verirsek, yarın, mevcut aşıların etki etmeyeceği bir varyant ortaya çıkabilir’“Bunun olmaması için de koronavirüse karşı altı ay koruma sağlayan Sputnik aşısı ile ülke nüfusunun yüzde 75 ila 80’inin aşılanması gerekmektedir. Aksi hâlde, yeni ve çok daha tehlikeli bir varyantın ortaya çıkmayacağının garantisi verilemez” diyen Gintsburg, “Kimse, ben dahi, yarın doğal seleksiyon sonucu şu anda kullanılan aşıların etki edemediği yeni bir varyantın ortaya çıkmayacağını size garanti edemez” vurgusunu yaptı.Rusya’da toplum bağışıklığı oranı 21 Ocak’ta yüzde 64.4 olarak açıklanmıştı. Bu, ülkede toplum bağışıklığı sağlanması adına gereken aşılanma oranına henüz ulaşılamadığı anlamına geliyor.Sputnik V, Rusya’daki kitlesel aşı programında en sık kullanılan koronavirüs aşısı. Bu aşı ayrıca, dünyada bir sağlık otoritesi tarafından onaylanan ilk koronavirüs aşısı.Rusya’da güçlendirici doz olaraksa bu aşının tek dozluk versiyonu olan Sputnik Light kullanılıyor. Sputnik aşısı, delta varyantına karşı yüzde 83 oranında etkili. Hastalığın ağır geçirilmesine karşı yüzde 95 oranında koruma sağlıyor.Laboratuvar testleri, Sputnik’in Omicron varyantına karşıysa yüzde 75 oranında etkili olduğunu gösterdi. Sputnik V ile aşılanmış olan kişiler içinde Omicron varyantı ile enfekte olup hastalığı ağır geçirene rastlanmadığı belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220121/omicronun-alt-varyanti-tespit-edildi-incelemeler-suruyor-1052990527.html

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koronavirüs, aleksandr gintsburg, koronavirüs aşısı, gamaleya araştırma merkezi, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, omicron