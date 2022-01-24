Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor, Galatasaray 'ı 2-1 yenerken Beşiktaş , Yeni Malatyaspor'la; Fenerbahçe ise Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu skorların ardından şampiyonluk oranları güncellendi.İşte Süper Lig 21. hafta şampiyonluk oranları:Trabzonspor: 1.05Konyaspor: 7.50Fenerbahçe: 18.00Beşiktaş: 20.00Alanyaspor: 30.00Başakşehir: 50.00Adana Demirspor: 75.00Hatayspor: 100.00Gaziantep FK: 300.00Galatasaray: 500.00
Süper Lig'de 23. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Ligin lideri Trabzonspor, 1.10'luk oranla favoriliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor, Galatasaray 'ı 2-1 yenerken Beşiktaş , Yeni Malatyaspor'la; Fenerbahçe ise Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu skorların ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte Süper Lig 21. hafta şampiyonluk oranları: