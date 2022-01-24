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https://tr.sputniknews.com/20220124/super-ligde-sampiyonluk-oranlari-guncellendi-1053078007.html
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de 23. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Ligin lideri Trabzonspor, 1.10'luk oranla favoriliğini sürdürdü. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T18:48+0300
2022-01-24T18:48+0300
spor
türkiye
süper lig
şampiyonluk
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Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor, Galatasaray 'ı 2-1 yenerken Beşiktaş , Yeni Malatyaspor'la; Fenerbahçe ise Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu skorların ardından şampiyonluk oranları güncellendi.İşte Süper Lig 21. hafta şampiyonluk oranları:Trabzonspor: 1.05Konyaspor: 7.50Fenerbahçe: 18.00Beşiktaş: 20.00Alanyaspor: 30.00Başakşehir: 50.00Adana Demirspor: 75.00Hatayspor: 100.00Gaziantep FK: 300.00Galatasaray: 500.00
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türkiye, süper lig, şampiyonluk

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

18:48 24.01.2022
© AA2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA
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Süper Lig'de 23. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Ligin lideri Trabzonspor, 1.10'luk oranla favoriliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor, Galatasaray 'ı 2-1 yenerken Beşiktaş , Yeni Malatyaspor'la; Fenerbahçe ise Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu skorların ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
İşte Süper Lig 21. hafta şampiyonluk oranları:
Trabzonspor: 1.05
Konyaspor: 7.50
Fenerbahçe: 18.00
Beşiktaş: 20.00
Alanyaspor: 30.00
Başakşehir: 50.00
Adana Demirspor: 75.00
Hatayspor: 100.00
Gaziantep FK: 300.00
Galatasaray: 500.00
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