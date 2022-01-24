Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220124/suudi-arabistana-fuze-saldirisi-1053051814.html
Suudi Arabistan'a füze saldırısı
Suudi Arabistan'a füze saldırısı
Suudi Arabistan'ın Cazan ilinde bulunan sanayi bölgesine balistik füze saldırısı düzenlendi. Açıklamayı yapan Yemen'deki Arap koalisyonu, bir kişinin... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T06:48+0300
2022-01-24T06:48+0300
dünya
suudi arabistan
arap koalisyonu
füze saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104156/04/1041560460_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_5481cfae4a99b3180e4dfde5016215e4.png
Yemen'deki Arap koalisyonu, Suudi Arabistan'ın Cazan ilindeki sanayi bölgesine düzenlenen balistik füze saldırısında bir kişinin yaralandığını duyurdu.Suudi Arabistan resmi haber ajansının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cazan'a bağlı Ahad El Masarihe kentindeki sanayi bölgesine balistik füze düştüğü belirtildi. Saldırıda bir kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, söz konusu olayın sanayi bölgesi sakinlerinin 3. defa hedef alınması girişimi olduğu aktarıldı. Açıklamada, saldırıyı kimlerin yaptığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor. AA'nın haberine göre; uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104156/04/1041560460_139:0:860:541_1920x0_80_0_0_1a5b533a153c69107123ed8ebb47ad58.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suudi arabistan, arap koalisyonu, füze saldırısı

Suudi Arabistan'a füze saldırısı

06:48 24.01.2022
© Flickr / U.S. Missile Defense AgencyFüze saldırısı
Füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Flickr / U.S. Missile Defense Agency
Abone ol
Suudi Arabistan'ın Cazan ilinde bulunan sanayi bölgesine balistik füze saldırısı düzenlendi. Açıklamayı yapan Yemen'deki Arap koalisyonu, bir kişinin yaralandığı saldırıyı kimlerin yaptığına dair bilgi paylaşmadı.
Yemen'deki Arap koalisyonu, Suudi Arabistan'ın Cazan ilindeki sanayi bölgesine düzenlenen balistik füze saldırısında bir kişinin yaralandığını duyurdu.
Suudi Arabistan resmi haber ajansının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cazan'a bağlı Ahad El Masarihe kentindeki sanayi bölgesine balistik füze düştüğü belirtildi. Saldırıda bir kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, söz konusu olayın sanayi bölgesi sakinlerinin 3. defa hedef alınması girişimi olduğu aktarıldı. Açıklamada, saldırıyı kimlerin yaptığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor. AA'nın haberine göre; uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce