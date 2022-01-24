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https://tr.sputniknews.com/20220124/teis-cocuk-suruplari-ve-antibiyotiklere-ulasmakta-gucluk-yasaniyor-1053059192.html
TEİS: Çocuk şurupları ve antibiyotiklere ulaşmakta güçlük yaşanıyor
TEİS: Çocuk şurupları ve antibiyotiklere ulaşmakta güçlük yaşanıyor
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, şubat ayında gerçekleşecek ilaç euro kuru güncellemesi öncesinde, piyasada bazı ilaçlara ulaşımın zorlaştığını açıkladı... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T11:51+0300
2022-01-24T11:51+0300
türkiye
ilaç
sağlık bakanlığı
antibiyotik
tüm eczacı işverenler sendikası
eczacı
teis
sağlık bakanı
eczacılık
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Her yıl şubat ayında ilaç euro kuru belirleniyor. Bu sene kurda yaşanan artış nedeni ile ilaca ulaşımda sıkıntı yaşanıyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, yaptığı açıklama ile bu durumun hem vatandaşı hem de eczacıları mağdur ettiğini belirtti.Saydan “Fiyat artışı öncesinde özellikle ocak ayında birçok ilaç, firmalar ve ecza depoları tarafından eczanelere tevzi olarak, yani kısıtlı sayıda gönderiliyor ve bu durum eczanelerdeki talebi karşılamıyor. 3-5 adet gibi kotalarla eczanelere verilen ya da yok denilen ilaçlar hasta mağduriyeti oluşturuyor” dedi.‘Zamdan sonra ilaçlar piyasaya çıkacak’Son zamanlarda özellikle antibiyotikler, çocuk şurupları, burun spreyleri, grip ilaçları, bazı tansiyon ve onkoloji ilaçlarının bulunamadığından bahseden Saydan “Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilaç euro kuru artışı öncesinde piyasada ilaç yokluğu yaşanıyor. İlaçlar, firmalar ve ecza depoları tarafından tevzi uygulaması kapsamında günlük hiçbir eczanenin talebine tam karşılık vermeyecek oranda 3-5 adet gibi kotalarla eczanelere veriliyor ya da yok denilerek gönderilmiyor. Ancak, şubat ayındaki fiyat değişikliği geçerli olduktan hemen sonra söz konusu ilaçlar bir anda piyasaya çıkarak tedarik edilebiliyor. Bu da bazı firma veya dağıtım kuruluşlarının söz konusu ilaçları stok yaparak eczaneleri ve dolayısıyla vatandaşı mağdur ettikleri yönünde kanaat oluşmasına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.‘Sağlık Bakanlığı’na başvurduk’Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını da belirten Saydan, “TEİS olarak vatandaşın mağdur olmaması ve eczacıların töhmet altında bırakılmaması için, Sağlık Bakanlığı’nın İTS üzerinden aylık ortalama ilaç akışına bakarak yapacağı inceleme ile ilaç akışını kesen ya da azaltan firma ve dağıtım kuruluşlarının tespit etmesini ve bu duruma müdahale etmesini talep ediyoruz” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220120/turk-eczacilari-birligi-baskani-colak-850den-fazla-ilaca-erisilemiyor--1052923811.html
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ilaç, sağlık bakanlığı, antibiyotik, tüm eczacı işverenler sendikası, eczacı, teis, sağlık bakanı, eczacılık

TEİS: Çocuk şurupları ve antibiyotiklere ulaşmakta güçlük yaşanıyor

11:51 24.01.2022
© Pixabayİlaç, hap
İlaç, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Pixabay
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Özel
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, şubat ayında gerçekleşecek ilaç euro kuru güncellemesi öncesinde, piyasada bazı ilaçlara ulaşımın zorlaştığını açıkladı. Açıklamada özellikle antibiyotikler, çocuk şurupları, burun spreyleri gibi ilaçların bulunamadığı vurgulandı.
Her yıl şubat ayında ilaç euro kuru belirleniyor. Bu sene kurda yaşanan artış nedeni ile ilaca ulaşımda sıkıntı yaşanıyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, yaptığı açıklama ile bu durumun hem vatandaşı hem de eczacıları mağdur ettiğini belirtti.
Saydan Fiyat artışı öncesinde özellikle ocak ayında birçok ilaç, firmalar ve ecza depoları tarafından eczanelere tevzi olarak, yani kısıtlı sayıda gönderiliyor ve bu durum eczanelerdeki talebi karşılamıyor. 3-5 adet gibi kotalarla eczanelere verilen ya da yok denilen ilaçlar hasta mağduriyeti oluşturuyor” dedi.

‘Zamdan sonra ilaçlar piyasaya çıkacak’

Son zamanlarda özellikle antibiyotikler, çocuk şurupları, burun spreyleri, grip ilaçları, bazı tansiyon ve onkoloji ilaçlarının bulunamadığından bahseden Saydan “Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilaç euro kuru artışı öncesinde piyasada ilaç yokluğu yaşanıyor. İlaçlar, firmalar ve ecza depoları tarafından tevzi uygulaması kapsamında günlük hiçbir eczanenin talebine tam karşılık vermeyecek oranda 3-5 adet gibi kotalarla eczanelere veriliyor ya da yok denilerek gönderilmiyor. Ancak, şubat ayındaki fiyat değişikliği geçerli olduktan hemen sonra söz konusu ilaçlar bir anda piyasaya çıkarak tedarik edilebiliyor. Bu da bazı firma veya dağıtım kuruluşlarının söz konusu ilaçları stok yaparak eczaneleri ve dolayısıyla vatandaşı mağdur ettikleri yönünde kanaat oluşmasına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

‘Sağlık Bakanlığı’na başvurduk’

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını da belirten Saydan, “TEİS olarak vatandaşın mağdur olmaması ve eczacıların töhmet altında bırakılmaması için, Sağlık Bakanlığı’nın İTS üzerinden aylık ortalama ilaç akışına bakarak yapacağı inceleme ile ilaç akışını kesen ya da azaltan firma ve dağıtım kuruluşlarının tespit etmesini ve bu duruma müdahale etmesini talep ediyoruz” diye konuştu.
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