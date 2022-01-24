https://tr.sputniknews.com/20220124/temde-trafik-bolu-tunelinden-duzceye-ulasti-arac-kuyrugu-yaklasik-17-kilometreyi-buldu--1053051086.html

TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı: Araç kuyruğu yaklaşık 17 kilometreyi buldu

TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı: Araç kuyruğu yaklaşık 17 kilometreyi buldu

Etkisini gösteren kar yağışı sonrasında TEM Otoyolu Düzce-Bolu geçişinde yaşanan yoğun tipi sebebiyle yaklaşık 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Gece... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T05:24+0300

2022-01-24T05:24+0300

2022-01-24T05:49+0300

türkiye

kar yağışı

bolu

tem otoyolu

kar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053051061_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a3dd90ae48fca3cfe5af7c75e5d7c92.jpg

Sabah saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu Düzce-Bolu geçisi sabahtan bu yana çok kez trafiğe kapatıldı. Kısa süren müdahalelerin ardından TEM otoyolu trafiğe açıldı. Akşam saatlerinde Düzce-Bolu arasında yaşanan yoğun tipi sebebiyle yol tekrar trafiğe kapatıldı.İstanbul, Kocaeli ve Ankara'dan TEM otoyoluna girişlere izin verilmiyor. TEM Otoyolu Düzce geçişi Kaynaşlı mevkiinde başlayan trafikte çoğu sürücü kontak kapatarak istirahata çekildi. Bolu Tüneli’nden başlayan araç kuyruğu yaklaşık 17 kilometreyi buldu. Uzun saatler trafikte bekleyen vatandaşların da çoğu çareyi uyumakta buldu. Ekipler ise ulaşımın tekrardan açılması için mücadelelerini sürdürüyor. İstanbul’dan yola çıkan Murat Görücü, “İstanbul’dan çıktım akşamüstü, buraya kadar geldim ve Bolu Dağı’na yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafe kaldı, 3 saattir burada bekliyoruz. Allah yardım etsin zor, aniden bastırdı bu kar ve inşallah açılır da gideriz. En az 3-4 saat daha bekleyecek gibiyiz” dedi. Trabzon’a gitmek için Sakarya’dan otobüse binerek yola çıkan Murat Gümüş isimli yolcu, “Trabzon’da arkadaşlarımız var, ziyarete gidiyoruz. Akşam 19.00’da bindik otobüse ve 20.30’da buraya girdik, o saatte yollar kapandı. Madem bu yollar kapanacaktı, bu insanları buraya niye sokuyorsun ki, sokma otobana. Girsinler tesislerde ihtiyaçlarını giderirler. Veya hiç yola sokmasınlar bu firmaları. Normal şartlarda 12-13 saatte gitmemiz lazım. 7’de bindik gece saat 3 oldu. Herhalde 25 saatte gideceğiz” şeklinde konuştu. Yolcu Uğur Şahin ise, “Otobüsle Trabzon’a doğru seyahat ediyoruz. Bolu Tüneli’ne ortalama 18 kilometre yolumuz var. Yaklaşık 8 saattir buradayız Kaynaşlıdayız. Yerde 10 santimetre kar kalınlığı var ve 8 saattir bu yol kapalı, biz de mağduruz burada yapacak bir şey yok bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

türkiye

bolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kar yağışı, bolu, tem otoyolu, kar