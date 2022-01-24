Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220124/tesla-tum-modellerini-turkiyeye-getiriyor-1053053021.html
Tesla, tüm modellerini Türkiye'ye getiriyor
Tesla, tüm modellerini Türkiye'ye getiriyor
Dünyanın elektrikli otomotiv devi Tesla, Türkiye’de kurduğu Tesla Motorları şirketiyle tüm modellerini ülkeye getiriyor. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T08:02+0300
2022-01-24T08:02+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
elon musk
tesla
anıtkabir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103092/73/1030927381_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c41cbea2adf7a473c456bc36cc0012ec.jpg
Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme ve Anıtkabir ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı. Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, dünyanın elektrikli otomotiv devi Tesla, Türkiye’de kurduğu Tesla Motorları şirketiyle tüm modellerini ülkeye getiriyor. Modeller arasında, Tesla’nın en ileri teknolojili ve en hızlı modeli Tesla S de var. Şirketin sermayesi ise tek kalemde 50 milyon lira artırıldıTürkiye’deki şirketin sermayesini 50 milyon lira nakit ödeyerek arttıran Elon Musk, iş görüşmesini bizzat yaparak 2015 yılından bu yana Lufthansa Havayolları’nın Türkiye-Irak CEO’su olarak görev yapan ve şirketin yüzde 20 büyümesinde büyük pay sahibi olan Kemal Geçer’i transfer etti.Musk 2017 yılında Türkiye’ye gelmiş, Anıtkabir’i ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü. Musk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretten sonra da hem telefon hem de video mesaj yoluyla görüşmeye devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sevgili dostum” dediği Elon Musk’la yaptığı bir görüşmenin ardından, “Görüşmede, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğine ilişkin hususları ele aldık. Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz” açıklaması yapmıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103092/73/1030927381_56:0:1185:847_1920x0_80_0_0_a71bddb4c43cb9fffe20c19e152fd010.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, elon musk, tesla, anıtkabir

Tesla, tüm modellerini Türkiye'ye getiriyor

08:02 24.01.2022
© Fotoğraf : CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Elon Musk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı
Abone ol
Dünyanın elektrikli otomotiv devi Tesla, Türkiye’de kurduğu Tesla Motorları şirketiyle tüm modellerini ülkeye getiriyor.
Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme ve Anıtkabir ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı. Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, dünyanın elektrikli otomotiv devi Tesla, Türkiye’de kurduğu Tesla Motorları şirketiyle tüm modellerini ülkeye getiriyor. Modeller arasında, Tesla’nın en ileri teknolojili ve en hızlı modeli Tesla S de var.

Şirketin sermayesi ise tek kalemde 50 milyon lira artırıldı

Türkiye’deki şirketin sermayesini 50 milyon lira nakit ödeyerek arttıran Elon Musk, iş görüşmesini bizzat yaparak 2015 yılından bu yana Lufthansa Havayolları’nın Türkiye-Irak CEO’su olarak görev yapan ve şirketin yüzde 20 büyümesinde büyük pay sahibi olan Kemal Geçer’i transfer etti.
Musk 2017 yılında Türkiye’ye gelmiş, Anıtkabir’i ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü. Musk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretten sonra da hem telefon hem de video mesaj yoluyla görüşmeye devam etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sevgili dostum” dediği Elon Musk’la yaptığı bir görüşmenin ardından, “Görüşmede, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğine ilişkin hususları ele aldık. Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz” açıklaması yapmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce