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https://tr.sputniknews.com/20220124/tgc-rtuk-gazeteciligi-cezalandirmaya-devam-ediyor-cezalar-olcusuz-ve-orantisizdir-1053077243.html
TGC: RTÜK gazeteciliği cezalandırmaya devam ediyor, cezalar ölçüsüz ve orantısızdır
TGC: RTÜK gazeteciliği cezalandırmaya devam ediyor, cezalar ölçüsüz ve orantısızdır
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, olağanüstü toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun TELE1 ve FOX TV'ye verdiği cezalara ilişkin olarak, "RTÜK gazeteciliği... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T18:22+0300
2022-01-24T18:22+0300
türkiye
türkiye gazeteciler cemiyeti (tgc)
sedef kabaş
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
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TGC'den yapılan açıklamada, “RTÜK verdiği cezalarla yıllardır medya kuruluşlarını kamusal meseleleri tartışmaktan vazgeçirmeye, eleştirel haber yapılmasını engellemeye çalışmaktadır. İktidarın kamu yararına olmayan faaliyetlerini haberleştiren medya kuruluşları, yayın durdurma ve para cezalarıyla baskı altına alınmakta ve ekonomik olarak zayıflatılmaktadır. RTÜK 24 Ocak 2022 Pazartesi günü yaptığı olağanüstü toplantıda da benzer bir karara imza atmıştır. Halkın haber alma hakkını engelleyecek, gazetecilere gözdağı verecek, bir yaklaşım sergilenmiştir." denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından RTÜK yaptığı toplantıda Tele1’e yüzde 5 para, Demokrasi Arenası programına 5 hafta yayın durdurma cezası vermiştir. Uğur Dündar’ın RTÜK Başkanı Şahin’i eleştirmesi nedeniyle de yüzde 3 idari para cezasına oyçokluğuyla hükmedilmiştir. FOX TV'ye ise ana haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin açıklamaları nedeniyle yüzde 3 para cezası verilmiştir.RTÜK’ün verdiği kararlar gazetecilik mesleğine doğrudan müdahaledir ve Anayasa’ya aykırıdır. Cezalar ölçüsüz ve orantısızdır. Bir kamu kurumu olan RTÜK'ün tarafsız olma sorumluluğu vardır. Kararları demokratik toplum düzeninin gerekleri ve ölçülülük ilkelerine uygun olmalıdır.Anayasamız gereğince basın özgürlüğünün resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini kapsadığını hatırlatıyoruz. RTÜK’ü kararlarında Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya ve tarafsız davranmaya çağırıyoruz.”
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türkiye gazeteciler cemiyeti (tgc), sedef kabaş, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

TGC: RTÜK gazeteciliği cezalandırmaya devam ediyor, cezalar ölçüsüz ve orantısızdır

18:22 24.01.2022
© AARTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, olağanüstü toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun TELE1 ve FOX TV'ye verdiği cezalara ilişkin olarak, "RTÜK gazeteciliği cezalandırmaya devam ediyor " değerlendirmesini yaptı.
TGC'den yapılan açıklamada, “RTÜK verdiği cezalarla yıllardır medya kuruluşlarını kamusal meseleleri tartışmaktan vazgeçirmeye, eleştirel haber yapılmasını engellemeye çalışmaktadır. İktidarın kamu yararına olmayan faaliyetlerini haberleştiren medya kuruluşları, yayın durdurma ve para cezalarıyla baskı altına alınmakta ve ekonomik olarak zayıflatılmaktadır. RTÜK 24 Ocak 2022 Pazartesi günü yaptığı olağanüstü toplantıda da benzer bir karara imza atmıştır. Halkın haber alma hakkını engelleyecek, gazetecilere gözdağı verecek, bir yaklaşım sergilenmiştir." denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından RTÜK yaptığı toplantıda Tele1’e yüzde 5 para, Demokrasi Arenası programına 5 hafta yayın durdurma cezası vermiştir. Uğur Dündar’ın RTÜK Başkanı Şahin’i eleştirmesi nedeniyle de yüzde 3 idari para cezasına oyçokluğuyla hükmedilmiştir. FOX TV'ye ise ana haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin açıklamaları nedeniyle yüzde 3 para cezası verilmiştir.
RTÜK’ün verdiği kararlar gazetecilik mesleğine doğrudan müdahaledir ve Anayasa’ya aykırıdır. Cezalar ölçüsüz ve orantısızdır. Bir kamu kurumu olan RTÜK'ün tarafsız olma sorumluluğu vardır. Kararları demokratik toplum düzeninin gerekleri ve ölçülülük ilkelerine uygun olmalıdır.
Anayasamız gereğince basın özgürlüğünün resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini kapsadığını hatırlatıyoruz. RTÜK’ü kararlarında Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya ve tarafsız davranmaya çağırıyoruz.”
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