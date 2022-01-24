https://tr.sputniknews.com/20220124/thy-istanbul-havalimanindan-bugun-52-seferini-iptal-etti-1053058189.html

THY, İstanbul Havalimanı'ndan bugün 52 seferini iptal etti

THY, İstanbul Havalimanı'ndan bugün 52 seferini iptal etti

İstanbul'da etkili olan kar yağışı İstanbul Havalimanı'nda hava ulaşımı olumsuz etkilendi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı'ndan... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T11:28+0300

2022-01-24T11:28+0300

2022-01-24T11:28+0300

türkiye

thy

iptal

kar

istanbul havalimanı

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İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar, kar yağışı ve olumsuz hava koşullardan etkilendi.Piste bulunan karları temizlemek için ekipler yoğun çaba sarf ederken, havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı'ndan 36 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, 16 seferini daha iptal etti.Gece saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı İstanbul Havalimanı'nda aksamalara neden oldu.Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilirken İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı.Yakıt kritiğine giren biri kargo uçağı olmak üzere iki uçak ise başka limanlara yönlendirildi.

türkiye

istanbul havalimanı

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thy, iptal, kar, istanbul havalimanı