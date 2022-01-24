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THY, İstanbul Havalimanı'ndan uçuşları yarın sabaha kadar durdurdu
THY, İstanbul Havalimanı'ndan uçuşları yarın sabaha kadar durdurdu
Türk Hava Yolları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 04.00'a kadar tüm uçuşlarını durdurdu. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T17:16+0300
2022-01-24T17:16+0300
2022-01-24T17:17+0300
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İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı uçuşları da aksatıyor.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor.Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04:00'a kadar durdurma kararı aldık" dedi.İstanbul'da dün başlayan yoğun kar yağışının çarşamba sabahına kadar sürmesi bekleniyor.
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THY, İstanbul Havalimanı'ndan uçuşları yarın sabaha kadar durdurdu 17:16 24.01.2022 (güncellendi: 17:17 24.01.2022)
Türk Hava Yolları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 04.00'a kadar tüm uçuşlarını durdurdu.
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı uçuşları da aksatıyor.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor.
Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04:00'a kadar durdurma kararı aldık" dedi.
İstanbul'da dün başlayan yoğun kar yağışının çarşamba sabahına kadar sürmesi bekleniyor.