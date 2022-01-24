https://tr.sputniknews.com/20220124/thy-istanbul-havalimanindan-ucuslari-yarin-sabaha-kadar-durdurdu-1053075113.html

THY, İstanbul Havalimanı'ndan uçuşları yarın sabaha kadar durdurdu

THY, İstanbul Havalimanı'ndan uçuşları yarın sabaha kadar durdurdu

Türk Hava Yolları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 04.00'a kadar tüm uçuşlarını durdurdu. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T17:16+0300

2022-01-24T17:16+0300

2022-01-24T17:17+0300

türkiye

thy

sefer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053058052_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2a3a67bf9d237aa2df92d518a6ecc2e3.jpg

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı uçuşları da aksatıyor.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor.Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04:00'a kadar durdurma kararı aldık" dedi.İstanbul'da dün başlayan yoğun kar yağışının çarşamba sabahına kadar sürmesi bekleniyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

thy, sefer