https://tr.sputniknews.com/20220124/titanicin-110-yildonumune-dogru-osmanli-tebaasindan-arap-yolcular-en-kalabalik-5-etnik-gruptu-1053078265.html

Titanic'in 110. yıldönümüne doğru: 'Osmanlı tebaasından Araplar en kalabalık yolcu gruplarındandı'

Titanic'in 110. yıldönümüne doğru: 'Osmanlı tebaasından Araplar en kalabalık yolcu gruplarındandı'

Asla batmayan yolcu gemisi yapma hayaliyle inşa edilen ve dönemin en büyük transatlantiği unvanıyla denize açılan RMS Titanic'in ilk seferinde dev bir... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T18:54+0300

2022-01-24T18:54+0300

2022-01-24T18:55+0300

yaşam

suriye

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arap

titanic

osmanlı

yolcu

titanik

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Kate Winslet ile Leonardo DiCaprio'nun başrollerini paylaştığı 1997 tarihli filmle yeniden hayat bulan Titanic'in 15 Nisan 1912'de Southampton'dan New York'a yol alırken batışıyla ilgili bu yıl 200'den fazla sergi açılırken, tarihçiler de gölgede kalan yanlara ışık tutuyor. 'Titanic: Londra'nın doklarındaki sergi'nin küratörü Claes-Göran Wetterholm, "Trajediye yeniden bakmak ve bazı efsaneleri lağvetmek önemli" dedi. Toplamda 2208 kişiyi taşıyan transatlantikte cankurtaran olarak sadece 16 ahşap tekne ve dört katlanır bot bulunması facianın boyutlarını büyültürken, İsveçli tarihçi Wetterholm, 'Titanic filminde önceliğin kadınlarla çocukların kurtarılmasına verilmiş gibi gösterildiğini, ama bunun gerçeği yansıtmadığını' söyledi. 'Titanic'ten kurtulan çok sayıda erkek olduğuna' dikkat çeken Wetterholm, 'kaptanın verdiği emirlerin dev geminin dört yanına dağılmış görevliler tarafından farklı yorumlandığını' belirtti.Wetterholm, "Kurtulanların kadınlarla çocuklar olduğu söylense de bu doğru değil: 323 erkek hayatta kaldı, bunların yüzde 80'i cankurtaranlara sancak tarafından bindi" diyerek ekledi:"O tarafı tahliye eden birinci subay William Murdoch, binmelerine engel olmadığı için hayatta kaldılar. Son ayrılan teknelerde çoğunluk erkekti.""İskele tarafında ise ikinci zabit Charles Lightoller 'önce kadın ve çocuklar' emrini almıştı ve bunu harfi harfine benimsedi. 65 kişiyi alabilen bir tekne erkekleri geride bırakarak sadece 28 kişiyle uzaklaştı."Titanic hakkındaki diğer yaygın yanılgılar arasında yolcuların milliyetinin yer aldığını aktaran İsveçli tarihçi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Suriye ve Lübnan'dan gelen Arap yolcuların gemideki en kalabalık 5. etnik grubu oluşturduğunu kaydetti. Yani Titanic'de Osmanlı tebaasından çok sayıda kişi bulunuyordu. Wetterholm, "Suriye ve Lübnan'dan yeni bir hayata başlamak için geldiler, Cherbourg'da teknelere binerek Titanic'in seferine katıldılar" dedi.Daha önce kimi kayıtlara göre 50, kimi kayıtlara göre 80'e yakın Osmanlı vatandaşının Titanic'te hayatını kaybettiğine dair haberler gündeme gelmişti.Facianın yaşandığı 1912'de Osmanlı yönetiminde olan Suriye ve Lübnan, 1. Dünya Savaşı'nın sonunda 30 Ekim 1918'te imzalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı İmparatorluğu'nun fiilen sona ermesinin ardından Fransız manda yönetimi altına girdi. 1309'u yolcu, 899'u mürettebat olmak üzere 2208 kişi taşıyan Titanic'te 51'i çocuk 1496 kişi öldü, sadece 712 kişi faciadan kurtuldu. 2012 yılında İsveç'in Uppsala Üniversitesi'nin yürüttüğü bir araştırmada 1852-2011 arasında 18 deniz faciası mercek altına alınırken, yolculuklara katılan erkeklerin yüzde 34.5'inin, kadınların ise yüzde 17.8'inin hayatta kaldığı sonucuna ulaşıldı.

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suriye, lübnan, arap, titanic, osmanlı, yolcu, titanik