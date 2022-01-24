https://tr.sputniknews.com/20220124/tobb-baskani-hisarciklioglu-sahsima-cumhurbaskanligi-adayligi-teklifi-yapildigi-iddiasi-yalandir-1053064004.html

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Şahsıma cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası yalandır

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Şahsıma cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası yalandır

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi" iddialarını yalanladı 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T13:15+0300

2022-01-24T13:15+0300

2022-01-24T13:15+0300

politika

rifat hisarcıklıoğlu

tobb

muharrem ince

cumhurbaşkanlığı

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

muhalefet

millet ittifakı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif götürüldüğü" iddialarının gerçekle ilgisi bulunmadığını bildirdi.Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220124/muharrem-ince-muhalefetin-adayi-rifat-hisarciklioglu-1053058943.html

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rifat hisarcıklıoğlu, tobb, muharrem ince, cumhurbaşkanlığı, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), muhalefet, millet ittifakı