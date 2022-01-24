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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Şahsıma cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası yalandır
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Şahsıma cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası yalandır
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi" iddialarını yalanladı 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T13:15+0300
2022-01-24T13:15+0300
politika
rifat hisarcıklıoğlu
tobb
muharrem ince
cumhurbaşkanlığı
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
muhalefet
millet ittifakı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif götürüldüğü" iddialarının gerçekle ilgisi bulunmadığını bildirdi.Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220124/muharrem-ince-muhalefetin-adayi-rifat-hisarciklioglu-1053058943.html
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rifat hisarcıklıoğlu, tobb, muharrem ince, cumhurbaşkanlığı, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), muhalefet, millet ittifakı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Şahsıma cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası yalandır

13:15 24.01.2022
© AARifat Hisarcıklıoğlu
Rifat Hisarcıklıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi" iddialarını yalanladı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif götürüldüğü" iddialarının gerçekle ilgisi bulunmadığını bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım" ifadelerini kullandı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
POLİTİKA
Muharrem İnce: Muhalefetin adayı Rifat Hisarcıklıoğlu
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