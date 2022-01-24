https://tr.sputniknews.com/20220124/toplumun-yapisina-darbe-denilerek-elestirildi-15-subatta-toplu-bosanma-etkinligi-duzenlenecek-1053047025.html

'Toplumun yapısına darbe' denilerek eleştirildi: 15 Şubat'ta toplu boşanma etkinliği düzenlenecek

'Toplumun yapısına darbe' denilerek eleştirildi: 15 Şubat'ta toplu boşanma etkinliği düzenlenecek

Meksika'da Nogales Belediye Başkanı Ernesto Torres Navarro, kentte 15 Şubat'ta toplu boşanma etkinliği düzenleyeceklerini duyurdu. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T01:01+0300

2022-01-24T01:01+0300

2022-01-24T01:01+0300

yaşam

meksika

düğün

boşanma

belediye

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Meksika'da Nogales Belediye Başkanı Ernesto Torres Navarro, kentte 15 Şubat'ta toplu boşanma etkinliği düzenleyeceklerini duyurdu.Meksika'da bir şehirde toplu boşanma etkinliği düzenlenecek. Veracruz eyaletinde yer alan Nogales şehrinin Belediye Başkanı Ernesto Torres Navarro sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentte 15 Şubatta toplu boşanma etkinliği düzenleneceğini duyurdu. Ülkede birçok yerel yönetim 14 Şubat'ta toplu evlilik etkinliği düzenlerken, Nogales Belediyesi tarafından duyurulan boşanma etkinliği şaşkınlıkla karşılandı.Navarro, düzenlenen toplu boşanma etkinliğine katılmak isteyen çiftlerin bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, bunların Nogales şehrinde evlenmiş olmaları, ayrı yaşıyor olmaları, çift arasında nafaka ve çocuk velayeti gibi konularda anlaşmazlık olmaması ve belediyeye borçlarının bulunmaması olduğunu açıkladı.Etkinlik, toplumun sosyal yapısına bir darbe olarak nitelendirildiEtkinlik, şehir halkının çoğunlukla ilgisini toplasa da bazı çevrelerin tepkisine neden oldu. Bazı vatandaşlar, bu etkinliğin toplumun sosyal yapısına bir darbe olacağını belirtirken, evliliklerin sona erdirilmesinde aile mahkemelerinin sorumlu olduğunu bu nedenle belediyenin bu konuya müdahale etmesinin tamamen yanlış olduğuna dikkat çekti.

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meksika, düğün, boşanma, belediye