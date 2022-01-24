https://tr.sputniknews.com/20220124/turkiye-arabuluculuktan-ziyade-yatisitiricilik-rolu-ustelenebilir-rusya-zaten-abd-ile-konusuyor-1053121436.html

‘Türkiye arabuluculuktan ziyade yatışıtırıcılık rolü üstelenebilir; Rusya zaten ABD ile konuşuyor’

‘Türkiye arabuluculuktan ziyade yatışıtırıcılık rolü üstelenebilir; Rusya zaten ABD ile konuşuyor’

Engin Solakoğlu, arabuluculuk için ‘istikrar ve güvenilirlik' gerektiğini belirtirken Türkiye'nin İsrail-Suriye girişimine atıf yaptı. Rusya için meselenin... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T23:52+0300

2022-01-24T23:52+0300

2022-01-25T21:52+0300

eksen

abd

rusya

ermenistan

ukrayna

israil

nato

türkiye

kırım

normalleşme

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Türk dış politikasında 2022 komşularla normalleşme gündeminin yoğunlaşması eşliğinde Ermenistan ve İsrail'in yanı sıra Körfez hattında Suudi Arabistan'la yeniden diyalogla açılmış görünürken, Ankara bazı kriz bölgelerinde de 'arabuluculuk' arayışında.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Arnavutluk dönüşünde, Rusya ile Ukrayna arasında ve Bosna Hersek'te Türkiye'nin arabuluculuk rollerine atıf yapan açıklamalarda bulundu. Bir yandan 'Rusya Kırım'a çöktü' ifadesini kullanan Erdoğan, diğer yandan Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapabileceklerini geçen hafta boyunca tekrarladı. Erdoğan, 'Rusya'nın işgalinin kabul edilemeyeceği' söylemleri eşliğinde geçen cuma günü şubat başında Kiev'e gideceğini belirtip, Rusya lideriyle telefon görüşmesi yapmak yahut Moskova'ya gitmekten söz etti.Erdoğan'ın andığı Bosna Hersek cephesinde henüz bir ses çıkmazken, Rusya Federasyonu, Ankara'nın Ukrayna ile Donbass'ta tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri arasında arabuluculuk yaparak Kiev'i Minsk Anlaşmalarını uygulamaya ikna etmesinden memnun olunacağını dile getirmekle yetindi.Türkiye'nin komşularla 'normalleşme' başlığı açtığı bir dönemde giriştiği 'arabuluculuk' çabalarını emekli diplomat ve TKP Danışma Kurulu üyesi Engin Solakoğlu ile konuştuk.‘Suriye ve İsrail arasında arabuluculuk yapıldığında sonunun ne olduğunu biliyoruz’Engin Solakoğlu’na göre, sorunlar yaşayan ülkeler arasında arabuluculuğa soyunabilmek için 'istikrarlı ve güvenilir olmak' gerekiyor. Ankara'nın Suriye ve İsrail arasındaki arabuluculuk girişimine atıf yapan Solakoğlu sonunda Ankara'nın kendini Suriye'de 'işgalci' konumunda bulduğunu ve İsrail ile büyük sorunlar yaşadığını anımsattı. Solakoğlu, arabuluculuk beklenen ülkenin istikrarlı ve bir anda 'düşman' durumuna geçmemesine bakılacağını dile getirirken, taraflardan birine silah satar konumun pek el güçlendiren bir konum olmadığını da vurguladı:‘Rusya için mesele onu çevreleyen NATO, ittifakın en önemli ülkelerinden Türkiye nasıl arabuluculuk yapacak?’Rusya’nın Ukrayna krizini NATO’nun kendisini çevrelemesi sorunu olarak gördüğünü belirten Solakoğlu, ‘ittifakın en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye nasıl arabuluculuk yapacak’ sorusunu sordu. Türkiye hükümetinin duruş sergileme ‘kaygısı’ olduğundan bahseden Solakoğlu, Ankara'nın Batı’ya mesaj verdiği görüşünde:'Arabuluculuktan ziyade üstlenmesi gereken rol yatıştırıcılıktır; bunun için o oraya çöktü, gibi ifadeler kullanmamakta fayda var'Solakoğlu, Türkiye'yi yönetenlerin ekonomi ve diplomasi alanında hırsları ve yetenekleri arasındaki farkın çok açıldığını belirtirken, geçmişte Türk diplomasisinin AGİT bünyesindeki süreçlere katkılarını andı. Bu kez meselenin Ukrayna'nın Minsk protokollerinin yerine getirmesi bağlamında sonuç verebileceğini, Rusya ve Ukrayna liderlerini masaya oturtmakla alakalı olmadığını belirten Solakoğlu, Ankara'nın arabuluculuktan ziyade 'yatıştırıcı' bir rol üstlenebileceğini söyledi. Solakoğlu, ancak bunun için 'o oraya çöktü' gibi ifadelerden kaçınmakta fayda var:‘Türkiye, birçok başka arkadaşın aksine Rusya’ya karşı saldırgan bir NATO operasyonunun en ön sıralarında yer almayacaktır’“Türkiye, NATO’nun ileri karakolu konumundayken dahi Sovyetler Birliği ile belirli bir seviyede ilişki götüren bir ülkeydi” anımsatması yapan Solakoğlu’na göre, Batı-NATO ittifakı eğer Türkiye’yi hala gözden çıkarmadıysa hükümetine ayakta kalabilmesi için bu istisnalara ihtiyaç duyacağını da hesap eder. Solakoğlu, Türkiye’nin, Rusya’ya karşı saldırgan bir NATO operasyonunun en ön sıralarında yer almayacağı görüşünde:'Türkiye’de şu andaki hükümetin o kısa vadeli getirilere çok ihtiyacı var; sanayinin durmasından bahsediyoruz'Krizin sertleşmesi halinde Karadeniz ve Boğazlarda değişen dengelere etkileri bulunabileceğini söyleyen Solakoğlu, diğer yandan Türk hükümetinin gerek enerji krizi gerekse kısa vadeli işleyen çıkarları açısından Rusya ile ilişkilerini riske atmasına ihtimal vermedi:

rusya

ermenistan

ukrayna

israil

kırım

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, rusya, ermenistan, ukrayna, israil, nato, türkiye, kırım, normalleşme, arabuluculuk