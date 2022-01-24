https://tr.sputniknews.com/20220124/turkiye-israil-yakinlasmasinda-hangi-tarafin-daha-fazla-taviz-vermesi-gerekecek-1053084145.html

Türkiye-İsrail yakınlaşmasında hangi tarafın daha fazla taviz vermesi gerekecek?

Türkiye-İsrail yakınlaşmasında hangi tarafın daha fazla taviz vermesi gerekecek?

Türkiye ile İsrail arasındaki yakınlaşma sürecini yorumlayan Rus uzman Kudryaşova, taraflar arasında Filistin konusundaki çetin siyasi ihtilaf devam ettiği... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T22:53+0300

2022-01-24T22:53+0300

2022-01-24T22:53+0300

görüş

israil

türkiye

filistin

eastmed

yuliya kudryaşova

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Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) İktisat Teorisi Bölümü öğretim görevlisi, Avrupa-Atlantik Güvenliği uzmanı Doç. Yuliya Kudryaşova, "Türkiye, İsrail ile ekonomik ilişkileri geliştirmeye ilgi duyuyor ve bu ilgisini birkaç yıldır gösteriyor. Ancak aynı zamanda, iki ülke arasında Filistin meselesinde çetin siyasi ihtilaf devam ediyor. Ankara-Tel Aviv ilişkilerinde böylesine açık bir ikilem var. İsrail'in Türkiye'ye karşı çok temkinli olmasının ana nedenlerinden biri de bu" ifadelerini kullandı.Sputnik'e demeç veren Kudryaşova, Türkiye'nin İsrail'le geçmişte elde ettiği etkileşim deneyimlerine başvuracağını ve ABD'nin EastMed doğalgaz boru hattı projesine mali desteğini çekmesinin ardından oluşan durumdan istifade etmeye çalışacağını belirterek, "Öte yandan, Türkiye ile İsrail arasındaki önceki askeri-ekonomik ilişkiler oldukça ilerledi ve başarılı bir şekilde gelişti. Bunun yanında Türkiye şimdi, İsrail'in Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının Avrupa pazarlarına tedariği için çok güvendiği projeden ABD'nin finansman desteğini çekmesiyle oluşan durumdan yararlanmak istiyor. İsrail kaynaklarının ihracatı için altyapıya gerçekten ihtiyaç var. Yani mevcut durumda Türkiye, İsrail'in tutumunu kendi lehine olacak şekilde düzeltme şansına sahip" dedi.Ankara'nın İran'ın enerji kaynaklarını Türk toprakları üzerinden ihraç etmeyi durdurması nedeniyle zor bir durumda olduğunu düşünen Kudryaşova sözlerini şöyle sürdürdü:"Ankara ile Tel Aviv arasında zor bir pazarlık yaşanacağı aşikar. İsrail, Türkiye ile normal ilişkiler kurmaya ilgi gösteriyor. Ancak İran'ın Türkiye'ye gaz arzını askıya alması nedeniyle kendisini zor durumda bulan Ankara da, en az Tel Aviv kadar ilgili. Türkiye artık İsrail'e belirli bir alternatif olarak bakıyor. Zira hiç kimse, Rusya, Hazar ve Akdeniz enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması için uluslararası bir enerji merkezi olma hedefinden vazgeçmiş değil."Kudryaşova, tüm bu hususlar dikkate alındığında, hangi tarafın daha avantajlı durumda olduğunu ve hangisinin daha fazla siyasi taviz vermesi gerekeceğini tahmin etmenin şu anda zor olduğu değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220122/eastmede-alternatif-olabilecek-bir-projenin-ortaya-cikmasi-mumkun-mu-1053020068.html

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israil, türkiye, filistin, eastmed, yuliya kudryaşova