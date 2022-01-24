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SON DAKİKA | Türkiye'de son 24 saatte, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi
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https://tr.sputniknews.com/20220124/turkiyede-son-24-saatte-67-bin-23-kisinin-testi-pozitif-cikti-156-kisi-yasamini-yitirdi-1053080217.html
Türkiye'de son 24 saatte, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 401 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-24T20:29+0300
koronavirüs
türkiye
türkiye’de kovid-19 salgını
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 401 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi.Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının, salgının bulmasının umudu olabileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
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koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını

Türkiye'de son 24 saatte, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi

20:13 24.01.2022 (güncellendi: 20:29 24.01.2022)
© REUTERS / Murad SezerTürkiye - İstanbul - koronavirüs
Türkiye - İstanbul - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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Türkiye'de son 24 saatte 401 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 401 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi.
Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının, salgının bulmasının umudu olabileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak.
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