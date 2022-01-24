Türkiye'de son 24 saatte, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi

Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak.