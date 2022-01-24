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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220124/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiyden-dis-istihbarata-taarruza-gecme-cagrisi-1053086118.html
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den dış istihbarata ‘taarruza geçme’ çağrısı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den dış istihbarata ‘taarruza geçme’ çağrısı
Ukrayna istihbaratının dış saldırganlığa etkili şekilde karşı koymayı öğrendiğini belirten Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusal çıkarları savunmak için taarruza... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T23:55+0300
2022-01-24T23:55+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
istihbarat
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dış İstihbarat Günü vesilesiyle düzenlenen bir etkinlikte, “Bugün ülkemiz, özellikle bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve birliğe yönelik tehditler olmak üzere son derece tehlikeli tehditlerle karşı karşıya. Bu belirleyici dönemde, etkili istihbarat son derece önemli rol oynuyor… Dış saldırıları önlemeyi ve bunlara karşı koymayı öğrendik. Ulusal çıkarlarımızı savunmak için taarruza geçme zamanının geldiğinden eminim. Böyle bir stratejiyi uygulamak için deneyim ve yeteneklere sahipsiniz” diye konuştu.Karşı tarafın tüm alanlarındaki plan ve eylemlerine ilişkin enformasyonun, zor durumlarda zamanında doğru kararlar almanın garantisi olduğunu kaydeden Ukrayna lideri, bilginin birileri tarafından manipüle edilmemesi ve kimsenin ülkeyi kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaması için doğru bilgi almanın önemli olduğunu söyledi.Zelenskiy, “Vatandaşlarımız topraklarımızı geri almak ve bağımsız ülkemizde barışı tesis etmek için birleşti” ifadesini kullandı.
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ukrayna, vladimir zelenskiy, istihbarat

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den dış istihbarata ‘taarruza geçme’ çağrısı

23:55 24.01.2022
© Fotoğraf : TwitterUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbass’a gitti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbass’a gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Ukrayna istihbaratının dış saldırganlığa etkili şekilde karşı koymayı öğrendiğini belirten Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusal çıkarları savunmak için taarruza geçme zamanının geldiğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dış İstihbarat Günü vesilesiyle düzenlenen bir etkinlikte, “Bugün ülkemiz, özellikle bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve birliğe yönelik tehditler olmak üzere son derece tehlikeli tehditlerle karşı karşıya. Bu belirleyici dönemde, etkili istihbarat son derece önemli rol oynuyor… Dış saldırıları önlemeyi ve bunlara karşı koymayı öğrendik. Ulusal çıkarlarımızı savunmak için taarruza geçme zamanının geldiğinden eminim. Böyle bir stratejiyi uygulamak için deneyim ve yeteneklere sahipsiniz” diye konuştu.
Karşı tarafın tüm alanlarındaki plan ve eylemlerine ilişkin enformasyonun, zor durumlarda zamanında doğru kararlar almanın garantisi olduğunu kaydeden Ukrayna lideri, bilginin birileri tarafından manipüle edilmemesi ve kimsenin ülkeyi kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaması için doğru bilgi almanın önemli olduğunu söyledi.
Zelenskiy, “Vatandaşlarımız topraklarımızı geri almak ve bağımsız ülkemizde barışı tesis etmek için birleşti” ifadesini kullandı.
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