https://tr.sputniknews.com/20220124/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiyden-dis-istihbarata-taarruza-gecme-cagrisi-1053086118.html

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den dış istihbarata ‘taarruza geçme’ çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den dış istihbarata ‘taarruza geçme’ çağrısı

Ukrayna istihbaratının dış saldırganlığa etkili şekilde karşı koymayı öğrendiğini belirten Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusal çıkarları savunmak için taarruza... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T23:55+0300

2022-01-24T23:55+0300

2022-01-24T23:55+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

istihbarat

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dış İstihbarat Günü vesilesiyle düzenlenen bir etkinlikte, “Bugün ülkemiz, özellikle bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve birliğe yönelik tehditler olmak üzere son derece tehlikeli tehditlerle karşı karşıya. Bu belirleyici dönemde, etkili istihbarat son derece önemli rol oynuyor… Dış saldırıları önlemeyi ve bunlara karşı koymayı öğrendik. Ulusal çıkarlarımızı savunmak için taarruza geçme zamanının geldiğinden eminim. Böyle bir stratejiyi uygulamak için deneyim ve yeteneklere sahipsiniz” diye konuştu.Karşı tarafın tüm alanlarındaki plan ve eylemlerine ilişkin enformasyonun, zor durumlarda zamanında doğru kararlar almanın garantisi olduğunu kaydeden Ukrayna lideri, bilginin birileri tarafından manipüle edilmemesi ve kimsenin ülkeyi kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaması için doğru bilgi almanın önemli olduğunu söyledi.Zelenskiy, “Vatandaşlarımız topraklarımızı geri almak ve bağımsız ülkemizde barışı tesis etmek için birleşti” ifadesini kullandı.

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ukrayna, vladimir zelenskiy, istihbarat