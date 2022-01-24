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Van'da mercek bulutu oluştu
Van'da mercek bulutu oluştu
Van'da mercek bulutu görüldü. Bulut, saatlerde aynı noktada dairesel şekil değiştirerek kaldı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
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Van semalarında beliren ve saatlerce aynı noktada dairesel şekil değiştirerek görülen mercek bulutu ilginç görüntü oluşturdu.Gökyüzünde bir süre bozulmadan kalan bulut, kent sakinleri tarafından da ilgi gördü.Mercek bulut nedir?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre mercek bulutların açıklaması şu şekilde:
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türkiye, van, merceksi bulut, bulut, doğa

Van'da mercek bulutu oluştu

11:41 24.01.2022
© AAVan'da mercek bulutu oluştu
Van'da mercek bulutu oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA
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Van'da mercek bulutu görüldü. Bulut, saatlerde aynı noktada dairesel şekil değiştirerek kaldı.
Van semalarında beliren ve saatlerce aynı noktada dairesel şekil değiştirerek görülen mercek bulutu ilginç görüntü oluşturdu.
Gökyüzünde bir süre bozulmadan kalan bulut, kent sakinleri tarafından da ilgi gördü.

Mercek bulut nedir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre mercek bulutların açıklaması şu şekilde:
"Aşağı yukarı birbirlerinde ayrı parçalar halinde olan, düz mercek veya bademe benzeyen, dış hatları kesin olarak belli olan bulutlara verilen isim. Bu bulutlar engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir. Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır."
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