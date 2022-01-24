https://tr.sputniknews.com/20220124/yillardir-park-halinde-duran-otomobil-yandi-icerisinden-ceset-cikti-1053053572.html

Yıllardır park halinde duran otomobil yandı, içerisinden ceset çıktı

Yıllardır park halinde duran otomobil yandı, içerisinden ceset çıktı

Gaziosmanpaşa’da yıllardır aynı yerde park halinde bulunan otomobil yandı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmaları esnasında otomobil içinde kimliği belli... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T09:00+0300

2022-01-24T09:00+0300

2022-01-24T09:00+0300

türkiye

yangın

gaziosmanpaşa

otomobil

ceset

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Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Hedef Sokak’ta gece saatlerinde uzun süredir park halinde olan ve kullanılmayan 16 BF 805 plakalı otomobil bilinmeyen sebeple yandı.Otomobilden alevlerin yükseldiğini görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili söndürdü. Ekipler, otomobil içinde inceleme yaptıkları esnada bir erkek cesedine rastladı. Bunun üzerine çevreyi güvenlik şeridi içine polis ekipleri durumu olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. "10 seneden beri yatan bir araba"Park halindeki arabanın 10 yıldır aynı yerde olduğunu söyleyen Esnaf Erdoğan Sönmez, "Tanımıyorum ama akşamları buraya gelen biri var o mu onu da bilmiyorum. Göremedim polis arkadaşlar müsaade etmedi bize. 10 seneden beri yatan bir araba bu. Burada sokakta kalan arkadaşlar var, acaba o mudur değil midir onu da bilmiyorum. Genci de ve yaşlısı da vardı hangisi olduğunu tespit edemiyorum şu anda" şeklinde konuştu.Bunun üzerine olay yerine çağrılan çekici ile yanan otomobil ve içindeki cansız erkek bedeni otopsi incelenmek üzere götürüldü. Polis ekipleri otomobil içinde kül olan erkek kişinin kimliğini tespit etmek için inceleme başlattı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

türkiye

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yangın, gaziosmanpaşa, otomobil, ceset