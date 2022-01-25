https://tr.sputniknews.com/20220125/10-milletvekili-hakkinda-12-dokunulmazlik-dosyasi-dosyasi-tbmmde-1053115604.html

10 milletvekili hakkında 12 dokunulmazlık dosyası dosyası TBMM'de

10 milletvekili hakkında 12 dokunulmazlık dosyası dosyası TBMM'de

HDP'den 9 olmak üzere 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası daha TBMM Başkanlığı'na ulaştı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T18:10+0300

2022-01-25T18:10+0300

2022-01-25T18:10+0300

türkiye

hdp

tbmm

demokratik bölgeler partisi (dbp)

milletvekili

dokunulmazlık

ayşe acar başaran

sıdık taş

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HDP'den 9, Demokratik Bölgeler Partisi'nden 1 olmak üzere 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi. Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e ulaşan milletvekilleri şöyle:HDP'den Siirt Milletvekili Sıdık Taş, Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, Şırnak Milletvekilleri Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz, Mardin Milletvekili Ebrü Günay'a ait 1'er, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ile Demokratik Bölgeler Partisi'nden Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'e ait 2'şer dosya bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220125/hdp-milletvekili-semra-guzel-hakkinda-hazirlanan-yeni-fezleke-karma-komisyona-sevk-edildi-1053113885.html

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hdp, tbmm, demokratik bölgeler partisi (dbp), milletvekili, dokunulmazlık, ayşe acar başaran, sıdık taş