Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 2 yıl geçti

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Kobe, O'Neal olmadan ilk kez finale yükseldiği yıldan sonra 2008-2009 sezonunda yine takımını finale taşıdı. Hidayet Türkoğlu'nun da önemli parçaları arasında yer aldığı Orlando Magic'i 4-1 mağlup eden Lakers, 7 yıl sonra NBA'in zirvesine çıktı. Kobe ise kariyerinde ilk defa final serisinin MVP'si seçildi. Lakers, 2009-2010 sezonunda 2 yıl önce finali kaybettiği Celtics'ten 4-3'lük skorla rövanşı aldı. Art arda final serisinin MVP'si seçilen Bryant böylece 5. şampiyonluk yüzüğünü taktı ve kendisinden şüphe edenlere en güzel cevabı verdi.

İdolü ve sürekli mukayese edildiği Michael Jordan'ın 6 şampiyonluk sayısını geçmek isteyen Bryant, sonraki 2 sezonda Batı Konferansı yarı finalinden ötesini göremedi. 2010-2011 sezonunda Mavericks, sonraki yıl ise Kevin Durant ve Russell Westbrook'lu Oklahoma City Thunder, Kobe'nin hayalinin gerçekleşmesine izin vermedi. 2012 yazında Dwight Howard ve Steve Nash'i kadroya katmasıyla şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Lakers, bir türlü beklenen oyunu sergileyemedi. Kobe, 10 Nisan 2013'te oynadığı 47 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 blok ve 3 top çalmalık maçta "5 istatistikte aynı anda bu sayılara ulaşan ilk NBA oyuncusu" olarak tarihe geçti.

Maç başına ürettiği 27,3 sayı, 6 asist ve 5,6 ribauntla takımını sürükleyen Bryant, 2 gün sonra çıktığı Golden State Warriors maçında sol aşil tendonunda meydana gelen yırtık sebebiyle sezonu kapattı ve 8 ay basketboldan uzak kaldı. 2013-2014 sezonunda yeniden formasına kavuşan deneyimli oyuncu, 6 maça çıktıktan sonra 18 Aralık 2013'te sol dizindeki çatlak yüzünden sezonu kapattı.