Kolombiya'daki ters ev ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya kısa bir mesafede bulunan Guatavita'da inşa edilen baş aşağı bir ev, koronavirüs kısıtlamalarını takiben eğlence arayan ziyaretçilerin akınına uğradı.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya kısa bir mesafede bulunan Guatavita'da inşa edilen baş aşağı bir ev, koronavirüs kısıtlamalarını takiben eğlence arayan ziyaretçilerin akınına uğradı.
Kolombiya'da ailesiyle birlikte yaşayan Avusturyalı sahibi Fritz Schall tarafından tasarlanan evin içinde turistler, zemin yerine tavanda yürüyormuş hissi yaşıyor.
Schall, "Herkes bana deliymişim gibi baktı, söylediklerime inanmadılar. 'Baş aşağı bir ev yapacağım' dedim ve 'Tamam efendim, mutlaka yapın' dediler" ifadelerini kullandı.
Kolombiya'da ailesiyle birlikte yaşayan Avusturyalı sahibi Fritz Schall tarafından tasarlanan evin içinde turistler, zemin yerine tavanda yürüyormuş hissi yaşıyor.
Schall, "Herkes bana deliymişim gibi baktı, söylediklerime inanmadılar. 'Baş aşağı bir ev yapacağım' dedim ve 'Tamam efendim, mutlaka yapın' dediler" ifadelerini kullandı.
Schall, evi yapmaya 2015 yılında torunlarıyla birlikte benzer bir ev gördükleri Avusturya ziyaretinden sonra karar verdiğini söyledi. Koronavirüs pandemisinin evi inşa etmeyi biraz zorlaştırdığını söyleyen Schall, evin bu yılın başında tamamlandığını söyledi:
"Salgın bizi biraz yavaşlattı, ancak şimdi bitti ve üç hafta önce açılışını yaptık."
Schall, evi yapmaya 2015 yılında torunlarıyla birlikte benzer bir ev gördükleri Avusturya ziyaretinden sonra karar verdiğini söyledi. Koronavirüs pandemisinin evi inşa etmeyi biraz zorlaştırdığını söyleyen Schall, evin bu yılın başında tamamlandığını söyledi:
"Salgın bizi biraz yavaşlattı, ancak şimdi bitti ve üç hafta önce açılışını yaptık."
Ters ev, pandemiden ve sokağa çıkma yasağı ve hareket kısıtlamaları gibi önlemlerden bıkan ziyaretçilere rahatlama alanı sunuyor.
Ters ev, pandemiden ve sokağa çıkma yasağı ve hareket kısıtlamaları gibi önlemlerden bıkan ziyaretçilere rahatlama alanı sunuyor.
Ziyaretçi Lina Gutierrez, "Bir pandemiden geldik, bir karantinadan çıktık, bu yüzden bu, insanların bir an rahatlamasına yardımcı oluyor" Dedi.
Ziyaretçi Lina Gutierrez, "Bir pandemiden geldik, bir karantinadan çıktık, bu yüzden bu, insanların bir an rahatlamasına yardımcı oluyor" Dedi.
Ziyaretçiler, ters duran evin içinde çok sayıda fotoğraf çektiriyor.
Evin dışarıdan görünüşü de, ziyaretçilerin oldukça fazla ilgisini çekiyor.
Evin dışarıdan görünüşü de, ziyaretçilerin oldukça fazla ilgisini çekiyor.