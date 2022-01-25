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28 yıllık polis memuru, 'OnlyFans' hesabı meslektaşları tarafından keşfedildikten sonra istifa etti
02:46 25.01.2022 (güncellendi: 02:51 25.01.2022)
© OnlyFans/@the_real_bella_lexiMelissa Williams
© OnlyFans/@the_real_bella_lexi
ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan eski bir polis memuru, meslektaşlarından sakladığı OnlyFans hesabı keşfedildikten sonra işini bırakmak zorunda kaldığını iddia etti.
ABD’nin Colorado eyaletinde yaşayan 46 yaşındaki eski polis memuru Melissa Williams, cinsel içerikli paylaşımlar yaptığı OnlyFans hesabını Mayıs 2020'de açtı. Eşiyle birlikte cinsel hayatlarına dair özel fotoğrafları paylaşan eski polis memuru, bu sayede cinsel hayatlarını renklendirdiklerini ve bir nebze olsun iş stresinden uzaklaştığını belirtti.
28 yıldır ABD’deki polis teşkilatı bünyesinde çalışan iki çocuk annesi ve eşinin bu eğlenceli deneyimi, Williams'ın OnlyFans hesabının meslektaşları tarafından keşfedilmesiyle birlikte yarıda kesildi.
NY Post'un aktardığına göre Willams, yıllardır emek verdiği polis teşkilatından ayrılırken 30 bin dolarlık tazminatı ödemek zorunda kaldığını belirtti.
OnlyFans hesabı keşfedildikten sonra şeflerinin adeta yatak odasını gözetliyormuş hissini yaşadığını belirten Williams, "Kişisel seks hayatım tamamen ayrıydı ve iş yerindeki sorumluluklarımı yerine getirmeme hiçbir zaman engel olmadı" dedi.
OnlyFans'ta Lexi Bella (@the_real_bella_lexi) takma adıyla paylaşımlar yapan Williams, ağırlıklı olarak kendisinin ve anonim kalmayı tercih eden kocasının sırnaştığı anların fotoğraflarını paylaştı.
28 yıldır ABD’deki polis teşkilatı bünyesinde çalışan iki çocuk annesi ve eşinin bu eğlenceli deneyimi, Williams'ın OnlyFans hesabının meslektaşları tarafından keşfedilmesiyle birlikte yarıda kesildi.
NY Post'un aktardığına göre Willams, yıllardır emek verdiği polis teşkilatından ayrılırken 30 bin dolarlık tazminatı ödemek zorunda kaldığını belirtti.
OnlyFans hesabı keşfedildikten sonra şeflerinin adeta yatak odasını gözetliyormuş hissini yaşadığını belirten Williams, "Kişisel seks hayatım tamamen ayrıydı ve iş yerindeki sorumluluklarımı yerine getirmeme hiçbir zaman engel olmadı" dedi.
OnlyFans'ta Lexi Bella (@the_real_bella_lexi) takma adıyla paylaşımlar yapan Williams, ağırlıklı olarak kendisinin ve anonim kalmayı tercih eden kocasının sırnaştığı anların fotoğraflarını paylaştı.
Cop paid $30K to leave force after colleagues discover OnlyFans account https://t.co/9uKSMeGs3i pic.twitter.com/3BAjMt9LKo— New York Post (@nypost) January 24, 2022
Haftada 60 saate kadar çalıştığını ifade eden eski polis memuru, yoğunluktan kaynaklı sayfayı çoğunlukla kocasının yönettiğini ve eşiyle birlikte bu özel anların paylaşımından zevk aldıklarını ifade etti.