https://tr.sputniknews.com/20220125/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-suriyede-unutulan-bir-savas-var-1053092143.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Suriye'de unutulan bir savaş var

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Suriye'de unutulan bir savaş var

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısında, Suriye’deki ‘unutulan savaşı’ görüşeceğini söyledi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T05:23+0300

2022-01-25T05:23+0300

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dünya

suriye

avrupa birliği

görüşme

josep borrell

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısının girişinde konuşma yaptı.Borrell, toplantının önemli maddeleri arasında Suriye'nin de yer aldığını belirterek, “Çünkü Suriye’de unutulan bir savaş var, Suriye’yle ilgili düşünmeliyiz” ifadelerini kullandı.Daha önce AB dışişleri bakanları toplantısına Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in de katılacağı bildirilmişti.Suriye’deki çatışmanın askeri ve stratejik anlamda şu anda durgunluk içinde olduğu ifade edilirken yaklaşık 2 yıldır cephelerde değişimin olmadığına dikkat çekilmişti. Pedersen’in, bakanlarla, aşamalı çözüm teklifini değerlendireceği aktarılmıştı.

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suriye, avrupa birliği, görüşme, josep borrell