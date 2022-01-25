ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye Sedef Kabaş tepkisi: 'Hayal kırıklığına uğradık'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'de gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.Price, düzenlediği basın toplantısında, tutuklama kararından haberdar olduklarını ve 'hayal kırıklığına' uğradıklarını kaydetti.Sözcü, "İfade özgürlüğünün demokrasiyi güçlendirdiğine ve bazılarının tartışmalı veya rahatsız edici bulabileceği ifadeler söz konusu olduğunda bile korunması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Tele 1 kanalında katıldığı programda kullandığı sözler gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve geçen hafta cumartesi saat 02.00’de gözaltına alınan Kabaş, aynı gün akşam saatlerinde tutuklanmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasından ötürü 'hayal kırıklığına uğradıklarını' söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'de gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.
Price, düzenlediği basın toplantısında, tutuklama kararından haberdar olduklarını ve 'hayal kırıklığına' uğradıklarını kaydetti.
Sözcü, "İfade özgürlüğünün demokrasiyi güçlendirdiğine ve bazılarının tartışmalı veya rahatsız edici bulabileceği ifadeler söz konusu olduğunda bile korunması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Tele 1 kanalında katıldığı programda kullandığı sözler gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve geçen hafta cumartesi saat 02.00’de gözaltına alınan Kabaş, aynı gün akşam saatlerinde tutuklanmıştı.