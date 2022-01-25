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ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye Sedef Kabaş tepkisi: 'Hayal kırıklığına uğradık'
ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye Sedef Kabaş tepkisi: 'Hayal kırıklığına uğradık'
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasından ötürü 'hayal kırıklığına uğradıklarını' söyledi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T01:15+0300
2022-01-25T01:15+0300
dünya
abd dışişleri bakanlığı
sedef kabaş
ned price
tutuklama
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'de gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.Price, düzenlediği basın toplantısında, tutuklama kararından haberdar olduklarını ve 'hayal kırıklığına' uğradıklarını kaydetti.Sözcü, "İfade özgürlüğünün demokrasiyi güçlendirdiğine ve bazılarının tartışmalı veya rahatsız edici bulabileceği ifadeler söz konusu olduğunda bile korunması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Tele 1 kanalında katıldığı programda kullandığı sözler gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve geçen hafta cumartesi saat 02.00’de gözaltına alınan Kabaş, aynı gün akşam saatlerinde tutuklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/sedef-kabas-orgutlu-mezalimin-en-buyuk-kabusu-iyilerin-dayanismasi-direnisi-ve-cesaretidir-1053087995.html
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abd dışişleri bakanlığı, sedef kabaş, ned price, tutuklama

ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye Sedef Kabaş tepkisi: 'Hayal kırıklığına uğradık'

01:15 25.01.2022
© İHAGazeteci Sedef Kabaş
Gazeteci Sedef Kabaş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İHA
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasından ötürü 'hayal kırıklığına uğradıklarını' söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'de gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.
Price, düzenlediği basın toplantısında, tutuklama kararından haberdar olduklarını ve 'hayal kırıklığına' uğradıklarını kaydetti.
Sözcü, "İfade özgürlüğünün demokrasiyi güçlendirdiğine ve bazılarının tartışmalı veya rahatsız edici bulabileceği ifadeler söz konusu olduğunda bile korunması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Tele 1 kanalında katıldığı programda kullandığı sözler gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve geçen hafta cumartesi saat 02.00’de gözaltına alınan Kabaş, aynı gün akşam saatlerinde tutuklanmıştı.
gazeteci Sedef Kabaş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
TÜRKİYE
Sedef Kabaş: Örgütlü mezalimin en büyük kabusu, iyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir
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