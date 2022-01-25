https://tr.sputniknews.com/20220125/abd-ukraynada-suriye-tipi-hibrit-savasla-istikrarsizlik-yaratip-rusyaya-karsi-cephelesme-istiyor-1053171257.html

'ABD Ukrayna'da Suriye tipi hibrit savaşla istikrarsızlık yaratıp Rusya'ya karşı cepheleşme istiyor'

'ABD Ukrayna'da Suriye tipi hibrit savaşla istikrarsızlık yaratıp Rusya'ya karşı cepheleşme istiyor'

Dr. Naim Babüroğlu’na göre, ABD Ukrayna'da Suriye'deki gibi bir hibrit savaşla istikrarsızlık yaratmak ve Rusya'ya karşı cephe oluşturmak istiyor. Ukrayna... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T23:30+0300

2022-01-25T23:30+0300

2022-01-27T01:30+0300

eksen

abd

rusya

doğu avrupa

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arabuluculuk

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ABD öncülüğündeki Batı, Rusya Federasyonu'nun NATO'nun genişlemesinin durdurulmasına yönelik sunduğu anlaşmalar karşısında, Ukrayna ve Doğu Avrupa'ya askeri ve silah yığınağını yoğunlaştırdı. Gerilim tırmandırılırken, ‘Rusya Ukrayna’ya saldıracak’ başlığı altında propaganda savaşı devreye sokuldu.ABD ve müttefiklerinin benimsedikleri söylemler karşısında bizzat Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Reznikov'un bunu yalanlayan açıklamaları ise dikkat çekti. ABD ve NATO, Ukrayna ittifakın üyesi olmamasına rağmen Acil Müdahale Gücü'nü teyakkuza geçirmekten bile bahsediyor.ABD ve NATO'nun Rusya Federasyonu'na yönelik tehditleri, Ukrayna'ya asker ve silah yığınaklarının anlamı ve Ankara'nın krizi 'Rusya ile Ukrayna arasında' diye formüle ederek kalkıştığı arabuluculuk girişimini İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Naim Babüroğlu ile konuştuk.‘ABD ve NATO sözlerini tutmadı, üyesi sayısını ardırırken silah sistemlerini yerleştirdi, Rusya kendini kuşatılmış hissediyor'Dr. Naim Babüroğlu’na göre, Rusya Federasyonu için Ukrayna jeopolitik olarak kritik önemde. Babüroğlu, ABD ve NATO'nun 1990'larda Moskova'ya verdikleri sözleri tutmadıklarını belirtirken, ittifakın üyesi sayısının aşamalı olarak 30'a çıkarıldığını ve Rusya’yı vuracak silah sistemlerinin Doğu Avrupa'ya yerleştirildiğini anımsattı. NATO'nun kuvvet havuzunu Rusya'yı 'birinci tehdit' görerek oluşturduğunu vurgularken, bu koşullarda Rusya'nın kendisini 'kuşatılmış' hissettiğine dikkat çekti:'Ukrayna ve Gürcistan, Putin Rusyasının kırmızı çizgisidir ve Putin savaşı göze alır'Babüroğlu, 30 yılda oluşan koşullarda silahların kontrolü anlaşmalarının da ortadan kaldırıldığına atıf yaparken, Moskova'nın sadece Ukrayna değil, Güney Kafkasya'dan Orta Asya'ya uzanan coğrafyada da 'kırmızı çizgileri' bulunduğunu belirtti. Babüroğlu'na göre bu kırmızı çizgiler aşılırsa 'Moskova savaşı göze alır':'ABD Ukrayna geriliminden faydalanarak Rusya'ya karşı cephe oluşturmak istiyor'Moskova'nın üç temel talebinin genişlemeye son verilmesi, Doğu Avrupa'da Rusya'yı menziline alan silah sistemlerinin ve askeri varlıkların çekilmesi olduğunu anımsatan Babüroğlu'na göre ABD ve NATO bunları 'kabul edilemez' bulur. Ancak Babüroğlu, ABD'nin diplomasiyi de çalıştırmak istediğini dile getirdi. Babüroğlu'na göre NATO 30 üye ama Rusya'ya karşı izlenen bu gerginlik politikasında Washington'ın yanında olmayan Almanya, Fransa ve Macaristan sorun yaratıyor:'Almanya’yı küçümsemeyelim'Babüroğlu, ABD'nin Türkiye'yi de yanına çekerek Karadeniz ve bölgede yanında görmek istediğini söylerken, bunu mümkün görmediğini belirtti. Babüroğlu, AB içinde bu olayın çözülmesini ve Rusya ile ilişkilerin kopmamasını isteyen ülkelere atıf yaptı:‘ABD, NATO’nun ‘acil müdahale gücüne’ atıf yapıyor ama Ukrayna üye değil, AB'li üyeler de Türkiye de buna yanaşmaz’NATO’nun 5. maddeye dayanarak acil müdahale gücüne atıf yaparak blöf yaptığını söyleyen Babüroğlu, Ukrayna’nın ittifaka üye olmadığını anımsattı. İttifakın bu maddeyi kullanma isteğine Türkiye, Almanya, Fransa, Macaristan’ın ‘hayır’ diyeceğini belirten Babüroğlu’na göre, NATO içindeki AB ülkeleri bunu yapmaya yanaşmazlar. Babüroğlu, Türkiye'nin de tarafsız kalacağını öngördü:‘ABD Ukrayna’da Suriye'deki gibi bir hibrit savaşla istikrarsızlık yaratmak istiyor'ABD, Britanya ve Kanada'nın Ukrayna'yı silahlandırdıklarını anımsatan Babüroğlu’na göre, bu ülkeler Ukrayna’da Suriye’deki gibi yeraltı terör örgütleri, paralı askerlerin de katkılarıyla iç savaşa benzer bir hibrit savaş ortamı yaratmak istiyor. Babüroğlu buna karşılık Rusya'nın Ukrayna'ya harekat düzenleyeceğini zannetmediğini dile getirirken, Moskova'nın Ukrayna ve Gürcistan'ın uzun süre NATO üyesi olamayacak koşulları sağladığını, bir sonraki adımın ise Donbass'ın bağımsızlığı olabileceğini dile getirdi:'Türkiye’nin bir arabuluculuk şansı olduğunu değerlendirmiyorum'Babüroğlu, Türkiye'nin konumu itibarıyla Rusya nezdinde arabulucu olamayacağını söyledi. Ankara'nın bu krizde Almanya dahil pek çok ülkeden daha fazla Ukrayna'yı desteklediğini ve SİHA'lar tedarik ettiğini anımsatan Babüroğlu, "Türkiye’nin bir arabuluculuk şansı olduğunu değerlendirmiyorum" dedi:

rusya

doğu avrupa

ukrayna

almanya

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, rusya, doğu avrupa, ukrayna, almanya, nato, türkiye, arabuluculuk, güvenlik garantileri