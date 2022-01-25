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https://tr.sputniknews.com/20220125/abd-uyusturucu-baronu-el-chapo-hakkindaki-omur-boyu-hapis-cezasini-onadi-1053122714.html
ABD, uyuşturucu baronu El Chapo hakkındaki ömür boyu hapis cezasını onadı
ABD, uyuşturucu baronu El Chapo hakkındaki ömür boyu hapis cezasını onadı
ABD’de Temyiz Mahkemesi, "El Chapo" lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hakkında verilen ömür boyu hapis... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T22:30+0300
2022-01-25T22:30+0300
dünya
abd
el chapo
kartel
uyuşturucu
müebbet hapis cezası
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ABD'nin New York kentinde yer alan Manhattan’daki 2. ABD Temyiz Mahkemesi, ülkede tutuklu bulunan Meksikalı uyuşturucu baronu 'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman'ın, jüri üyelerinin görevi kötüye kullanması, hapisteki kötü koşulları ve ABD hükümetinin kendisini hedef almasını gerekçe göstererek yaptığı itirazı reddetti ve hakkındaki ömür boyu hapis cezasını onadı.Guzman’ın avukatı Marc Fernich “Önemli gerekçelerin halı altına süpürülmeye devam edilmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bunların hepsi sanığın (Guzman) kötü şöhretinden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.Ne olmuştu? Eski Sinaloa Karteli lideri Guzman, ABD'de yargılandığı mahkemece Şubat 2019'da milyarlarca dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan ve birçok kişinin cinayetinden suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezası ve 12.7 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı.Ancak El Chapo'nun avukatları geçtiğimiz yılın Kasım ayında karara itiraz edeceklerini açıklamıştı. Avukatları El Chapo'nun kaldığı hapishanedeki koşulların uygunsuz olması nedeniyle yeterli bir savunma hazırlanamadığını ve mahkemedeki bazı jüri üyelerinin kuralı çiğneyerek davayla ilgili basında çıkan haberlerin etkisi altında kalmalarını itiraza gerekçe olarak göstermişti.Meksika'da iki kez hapishaneden kaçarak ünlenen El Chapo, son olarak 2017 yılında Meksikalı yetkililer tarafından ABD'ye teslim edilmişti. El Chapo halen ABD'nin Colorado eyaletindeki en güvenli hapishane olan ve SuperMax olarak bilinen hapishanede tutuluyor.
https://tr.sputniknews.com/20200102/meksika-devlet-baskani-obrador-el-chapo-eskiden-devlet-baskani-kadar-gucluydu-1040950531.html
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abd, el chapo, kartel, uyuşturucu, müebbet hapis cezası

ABD, uyuşturucu baronu El Chapo hakkındaki ömür boyu hapis cezasını onadı

22:30 25.01.2022
© REUTERS / JANE ROSENBERGDünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman
Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / JANE ROSENBERG
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ABD’de Temyiz Mahkemesi, "El Chapo" lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hakkında verilen ömür boyu hapis cezasına yaptığı itirazı reddederek kararı onadı.
ABD'nin New York kentinde yer alan Manhattan’daki 2. ABD Temyiz Mahkemesi, ülkede tutuklu bulunan Meksikalı uyuşturucu baronu 'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman'ın, jüri üyelerinin görevi kötüye kullanması, hapisteki kötü koşulları ve ABD hükümetinin kendisini hedef almasını gerekçe göstererek yaptığı itirazı reddetti ve hakkındaki ömür boyu hapis cezasını onadı.
Guzman’ın avukatı Marc Fernich “Önemli gerekçelerin halı altına süpürülmeye devam edilmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bunların hepsi sanığın (Guzman) kötü şöhretinden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.
'El Chapo' - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2020
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Meksika Devlet Başkanı Obrador: El Chapo eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü
2 Ocak 2020, 03:07

Ne olmuştu?

Eski Sinaloa Karteli lideri Guzman, ABD'de yargılandığı mahkemece Şubat 2019'da milyarlarca dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan ve birçok kişinin cinayetinden suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezası ve 12.7 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı.
Ancak El Chapo'nun avukatları geçtiğimiz yılın Kasım ayında karara itiraz edeceklerini açıklamıştı. Avukatları El Chapo'nun kaldığı hapishanedeki koşulların uygunsuz olması nedeniyle yeterli bir savunma hazırlanamadığını ve mahkemedeki bazı jüri üyelerinin kuralı çiğneyerek davayla ilgili basında çıkan haberlerin etkisi altında kalmalarını itiraza gerekçe olarak göstermişti.
Meksika'da iki kez hapishaneden kaçarak ünlenen El Chapo, son olarak 2017 yılında Meksikalı yetkililer tarafından ABD'ye teslim edilmişti. El Chapo halen ABD'nin Colorado eyaletindeki en güvenli hapishane olan ve SuperMax olarak bilinen hapishanede tutuluyor.
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