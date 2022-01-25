https://tr.sputniknews.com/20220125/abdnin-afrika-boynuzu-ozel-temsilcisi-turkiye-dahil-5-ulkeyi-ziyaret-edecek-1053122241.html

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi, Türkiye dahil 5 ülkeyi ziyaret edecek

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi, Türkiye dahil 5 ülkeyi ziyaret edecek

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi David Satterfield, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkeyi ziyaret ederek, Sudan'da sivil yönetim kurulması ve... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T22:09+0300

2022-01-25T22:09+0300

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dünya

abd

afrika

david satterfield

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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Satterfield, 24 Ocak-4 Şubat tarihlerinde sırasıyla Kenya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve İsrail'e ziyarette bulunacak.Satterfield, söz konusu ülkelerin hükümetleri ile Sudan'da sivil yönetimin desteklenmesi ile Afrika Boynuzu'nda barış ve refahın sağlanması konusunu görüşecek.David Satterfield, Haziran 2019-Ocak 2022 döneminde ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, afrika, david satterfield