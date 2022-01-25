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https://tr.sputniknews.com/20220125/abdnin-afrika-boynuzu-ozel-temsilcisi-turkiye-dahil-5-ulkeyi-ziyaret-edecek-1053122241.html
ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi, Türkiye dahil 5 ülkeyi ziyaret edecek
ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi, Türkiye dahil 5 ülkeyi ziyaret edecek
ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi David Satterfield, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkeyi ziyaret ederek, Sudan'da sivil yönetim kurulması ve... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T22:09+0300
2022-01-25T22:09+0300
dünya
abd
afrika
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Satterfield, 24 Ocak-4 Şubat tarihlerinde sırasıyla Kenya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve İsrail'e ziyarette bulunacak.Satterfield, söz konusu ülkelerin hükümetleri ile Sudan'da sivil yönetimin desteklenmesi ile Afrika Boynuzu'nda barış ve refahın sağlanması konusunu görüşecek.David Satterfield, Haziran 2019-Ocak 2022 döneminde ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.
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abd, afrika, david satterfield

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi, Türkiye dahil 5 ülkeyi ziyaret edecek

22:09 25.01.2022
© İBB/ONUR GUNALİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görev süresi tamamlanan ABD eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ı ağırladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görev süresi tamamlanan ABD eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ı ağırladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İBB/ONUR GUNAL
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ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi David Satterfield, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkeyi ziyaret ederek, Sudan'da sivil yönetim kurulması ve bölgede barış ve refahın sağlanması konularını ele alacak.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Satterfield, 24 Ocak-4 Şubat tarihlerinde sırasıyla Kenya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve İsrail'e ziyarette bulunacak.
Satterfield, söz konusu ülkelerin hükümetleri ile Sudan'da sivil yönetimin desteklenmesi ile Afrika Boynuzu'nda barış ve refahın sağlanması konusunu görüşecek.
David Satterfield, Haziran 2019-Ocak 2022 döneminde ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.
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