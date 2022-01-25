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ABD'ye ait F-35C uçağı Güney Çin Deniz’inde düştü
ABD'ye ait F-35C uçağı Güney Çin Deniz’inde düştü
ABD’ye ait bir F-35C uçağının Güney Çin Denizi'nde düştüğü bildirildi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T17:32+0300
2022-01-25T17:30+0300
dünya
abd
güney çin denizi
f-35
uçak
kaza
arıza
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Pasifik bölgesinden sorumlu ABD 7. filosundan yapılan yazılı açıklamada, Carl Vinson uçak gemisinde konuşlu F-35C savaş uçağının Güney Çin Denizi'nde devam eden bir tatbikat kapsamında iniş yaparken düştüğü ifade edildi.Açıklamada, uçağın gemiye iniş sırasında güverteye çarpıp denize düştüğü kaydedildi.Pilotun başarılı şekilde 'koltuk fırlatma' yöntemiyle uçaktan atladığı aktarılan açıklamada, gemide görevli 7 askerin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Carl Vinson uçak gemisi görev grubu ile Abraham Lincoln uçak gemisi görev grubu, Güney Çin Denizi'nde ikili uçak gemisi harekat tatbikatı icra ediyordu.F-35 uçaklarında birçok sorun tespit edilirken, şu ana kadar özellikle F-35B ve F-35C uçaklarının teknik arızalar nedeniyle düşmesi dikkat çekiyor.
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abd, güney çin denizi, f-35, uçak, kaza, arıza

ABD'ye ait F-35C uçağı Güney Çin Deniz’inde düştü

17:32 25.01.2022
© AP Photo / Ariel SchalitF-35 - savaş uçağı
F-35 - savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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ABD’ye ait bir F-35C uçağının Güney Çin Denizi'nde düştüğü bildirildi.
Pasifik bölgesinden sorumlu ABD 7. filosundan yapılan yazılı açıklamada, Carl Vinson uçak gemisinde konuşlu F-35C savaş uçağının Güney Çin Denizi'nde devam eden bir tatbikat kapsamında iniş yaparken düştüğü ifade edildi.
Açıklamada, uçağın gemiye iniş sırasında güverteye çarpıp denize düştüğü kaydedildi.
Pilotun başarılı şekilde 'koltuk fırlatma' yöntemiyle uçaktan atladığı aktarılan açıklamada, gemide görevli 7 askerin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Carl Vinson uçak gemisi görev grubu ile Abraham Lincoln uçak gemisi görev grubu, Güney Çin Denizi'nde ikili uçak gemisi harekat tatbikatı icra ediyordu.
F-35 uçaklarında birçok sorun tespit edilirken, şu ana kadar özellikle F-35B ve F-35C uçaklarının teknik arızalar nedeniyle düşmesi dikkat çekiyor.
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