https://tr.sputniknews.com/20220125/ablasini-bogarak-olduren-erkek-kardes--hayatimi-mahvetmisti-1053123018.html

Ablasını boğarak öldüren erkek kardeş: Hayatımı mahvetmişti

Ablasını boğarak öldüren erkek kardeş: Hayatımı mahvetmişti

Diyarbakır'da Sultan T. , tartıştığı erkek kardeşi M.B.F. tarafından boğularak öldürüldü. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan M.B.F.'nin... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T22:37+0300

2022-01-25T22:37+0300

2022-01-25T22:37+0300

abla

türkiye

kardeş

cinayet

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Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde 20 yaşındaki M.B.F. , bilinmeyen nedenle ablası Sultan T. ile tartıştı. Çıkan tartışma sırasında M.B.F., ablası Sultan T.'nin boğazını sıkmaya başladı. Nefes almakta güçlük çeken Sultan T., yere düştü. Ablasının yerde hareketsiz yattığını gören M.B.F., evden ayrıldı. 10 Nisan Polis Merkezi'ne giden M.B.F., ablası Sultan T.'yi öldürdüğünü söyledi. M.B.F.'nin sözleri üzerine sağlık ekipleriyle birlikte eve giden polisler yerde hareketsiz yatan Sultan T.'yi gördü. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sultan T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. 25 yaşındaki Sultan T.'nin cansız bedenini Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Ablası Sultan T. 'yi öldürmekten gözaltına alınan M.B.F.'nin ifadesinde, "Hayatımı mahvetmişti, artık dayanamadım; kardeşimi öldürdüm" dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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abla, kardeş, cinayet