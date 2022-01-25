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https://tr.sputniknews.com/20220125/adanada-maskeli-soygun-rastgele-ates-acilana-kadar-kimse-ciddiye-almadi-1053107377.html
Adana'da maskeli soygun: Rastgele ateş açılana kadar kimse ciddiye almadı
Adana'da maskeli soygun: Rastgele ateş açılana kadar kimse ciddiye almadı
Adana’da bir cep telefonu satışı yapan dükkana giren kar maskeli iki kişinin silahla soygun yapmak istemesi an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T14:35+0300
2022-01-25T14:35+0300
türkiye
adana
soygun
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Adana'da kar maskeli iki kişi, Abdülkadir el-Faris'in cep telefonu dükkanına geldi. Şüphelilerden biri belinden çıkardığı tabancayla el-Faris'i tehdit edip, tezgahta duran dizüstü bilgisayarı almaya çalıştı. Bunun üzerine el-Faris, şüphelinin bilgisayarı almasına engel olmak isteyince arbede çıktı. Daha sonra eli silahlı şüpheli, iş yeri içerisine rastgele ateş açıp olay yerinden kaçtı. Bu anlar iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına an be an yansıdı.İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şüphelilerin, bir süre sonra maskelerini çıkarmasıyla ‘kasten yaralama' suçundan kaydı olan Sedat C. (20) ile arkadaşı Bayram A. (18) olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilerden Sedat C. evine yapılan baskında yakalanırken, Bayram A.'nın ise izine rastlanılmadı.Emniyete götürülen Sedat C. ifadesinde, “Arkadaşımdan tabanca aldım ve Bayram ile birlikte cep telefonu dükkanına gittik. Dizüstü bilgisayarı almak istedik. Beceremeyince de kaçtık” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari şüpheli Bayram A.'yı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220124/batmandaki-soygunda-15-yasindaki-cocuk-olduruldu-1053081413.html
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adana, soygun, telefon

Adana'da maskeli soygun: Rastgele ateş açılana kadar kimse ciddiye almadı

14:35 25.01.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYAAdana'da maskeli soygun
Adana'da maskeli soygun - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
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Adana’da bir cep telefonu satışı yapan dükkana giren kar maskeli iki kişinin silahla soygun yapmak istemesi an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı.
Adana'da kar maskeli iki kişi, Abdülkadir el-Faris'in cep telefonu dükkanına geldi. Şüphelilerden biri belinden çıkardığı tabancayla el-Faris'i tehdit edip, tezgahta duran dizüstü bilgisayarı almaya çalıştı. Bunun üzerine el-Faris, şüphelinin bilgisayarı almasına engel olmak isteyince arbede çıktı. Daha sonra eli silahlı şüpheli, iş yeri içerisine rastgele ateş açıp olay yerinden kaçtı. Bu anlar iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şüphelilerin, bir süre sonra maskelerini çıkarmasıyla ‘kasten yaralama' suçundan kaydı olan Sedat C. (20) ile arkadaşı Bayram A. (18) olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilerden Sedat C. evine yapılan baskında yakalanırken, Bayram A.'nın ise izine rastlanılmadı.
Emniyete götürülen Sedat C. ifadesinde, “Arkadaşımdan tabanca aldım ve Bayram ile birlikte cep telefonu dükkanına gittik. Dizüstü bilgisayarı almak istedik. Beceremeyince de kaçtık” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari şüpheli Bayram A.'yı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Batman’daki soygunda 15 yaşındaki çocuk öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
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