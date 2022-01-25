https://tr.sputniknews.com/20220125/aile-hekimlerinden-is-birakma-eylemi-karari-1053113366.html

Aile hekimlerinden iş bırakma eylemi kararı

Aile hekimlerinden iş bırakma eylemi kararı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, aile hekimlerinin bugünden itibaren sadece MHRS sistemi üzerinden randevulu hastalara 20 dakikada bir bakacağını, özlük... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T17:02+0300

2022-01-25T17:02+0300

2022-01-25T17:02+0300

türkiye

sağlık

sağlık bakanlığı

aile hekimliği

sağlıkta şiddet

ahef

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AHEF'ten yapılan yazılı açıklamada, federasyonun 84 milyon vatandaşa temas eden 30 bin aile hekiminin temsilcisi olduğu anımsatıldı.Açıklamada, etkin bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılması, 30 Haziran tarihli Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilerek revize edilmesi, aile hekimliklerinde çalışanlara makul bir ödeme ve rahat bir emeklilik imkânı sağlanması ayrıca aile sağlığı merkezi gider ödemelerinin artırılması taleplerinde bulunuldu.AHEF'in söz konusu düzenlemelere yönelik çözüm için ortak çalışma ve iletişimi sürekli kılacağı, bu taleplerin takipçisi olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:17-18 Şubat'ta 2 gün iş bırakma eylemiTalepler yerine getirilmediği taktirde, 17 Şubat'ta tüm il dernek başkanlarının katılımıyla Ankara'da basın açıklaması yapılacağı belirtilen açıklamada, "Anayasa'nın tanıdığı hak gereği, sosyal, hukuksal ve özlük haklarımız ve sağlık çalışanına şiddete dikkat çekmek için tüm Türkiye'de, 17-18 Şubat'ta 2 gün iş bırakma eylemi icra edilecek, illerde ortak basın açıklaması ve basılı dokümanlar ile halka yönelik farkındalık çalışması yürütülecektir" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, ayrıca şu bilgiler paylaşıldı:

https://tr.sputniknews.com/20220105/saglik-bakanligindan-aile-hekimlerine-yonelik-sozlesme-yenileme-karari-1052414506.html

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sağlık, sağlık bakanlığı, aile hekimliği, sağlıkta şiddet, ahef