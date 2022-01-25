https://tr.sputniknews.com/20220125/ak-partili-kabaktepeten-ibbye-istanbullu-yaptiginiz-aymazligi-unutmaz-1053096196.html

AK Partili Kabaktepe'ten İBB'ye: İstanbullu yaptığınız aymazlığı unutmaz

AK Partili Kabaktepe'ten İBB'ye: İstanbullu yaptığınız aymazlığı unutmaz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, hayatı felç eden kar yağışında İBB'nin yetersiz kaldığını belirterek, "İstanbullular bu ayazın üstesinden... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T10:18+0300

2022-01-25T10:18+0300

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politika

ibb

kar

osman nuri kabaktepe

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Twitter'dan açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İBB'nin kar yağışı için yeterli önlemi almadığını savunarak tepki gösterdi. Kabaktepe paylaşımında, "Gerekli ve yeterli tedbiri almayarak kadın-erkek, çocuk-yaşlı, yüzbinlerce vatandaşımızı mağdur eden CHP'li İBB yönetimi. Bilin ki İstanbul sahipsiz değildir. İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz" ifadelerini kullandı.

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ibb, kar, osman nuri kabaktepe