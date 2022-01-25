AKOM'dan açıklama: Anadolu Yakası'na 18.00'de yeniden kuvvetli kar geliyor

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı İstanbullulara zor anlar yaşattı. Binlerce araç yollarda kaldı işten eve gitmek saatler aldı.İstanbul'da kar yağışı şiddetini artırırken bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) meteoroloji mühendisi Cihad Er, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
AKOM’da meteoroloji mühendisi Cihad Er, İstanbul Anadolu Yakası'nda akşam 18.00'den sonra etkili kar yağışının görülebileceğini dile getirdi.
İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı İstanbullulara zor anlar yaşattı. Binlerce araç yollarda kaldı işten eve gitmek saatler aldı.
İstanbul'da kar yağışı şiddetini artırırken bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) meteoroloji mühendisi Cihad Er, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“21 Ocak'ta Marmara soğuk ve yağışlı sistemin altına girdi. Hafta başında kuvvetli kar yağışları devam etti. Gök gürültülü tipili yağış etkili oldu. İstanbul'da il geneli için yağışlar mola verdi. Akşam saatleri itibaren Karadeniz'e kıyı ve Anadolu yakası için yağışlar kuvvetli şekilde etkili olacak. Çatalca, Beykoz, Sarıyer, Şile taraflarında ve Anadolu Yakası'nın tamamı için akşam 18.00'den sonra yoğun kar yağışı etkili olacak.”