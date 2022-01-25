AKOM'dan açıklama: Anadolu Yakası'na 18.00'de yeniden kuvvetli kar geliyor

“21 Ocak'ta Marmara soğuk ve yağışlı sistemin altına girdi. Hafta başında kuvvetli kar yağışları devam etti. Gök gürültülü tipili yağış etkili oldu. İstanbul'da il geneli için yağışlar mola verdi. Akşam saatleri itibaren Karadeniz'e kıyı ve Anadolu yakası için yağışlar kuvvetli şekilde etkili olacak. Çatalca, Beykoz, Sarıyer, Şile taraflarında ve Anadolu Yakası'nın tamamı için akşam 18.00'den sonra yoğun kar yağışı etkili olacak.”