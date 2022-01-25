https://tr.sputniknews.com/20220125/aksarayda-ogretmeni-tarafindan-siddete-ugrayan-ogrenci-kanli-kazagimi-degistirdi-tehdit-etti-1053110419.html

Aksaray'da öğretmeni tarafından şiddete uğrayan öğrenci: Kanlı kazağımı değiştirdi, tehdit etti

Aksaray'da öğretmeni tarafından şiddete uğrayan öğrenci: Kanlı kazağımı değiştirdi, tehdit etti

Aksaray'da 10 yaşındaki öğrencisi T.K.'yi dövdüğü için mesleğine son verilen Ali Rıza Y.'nin, 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T15:54+0300

2022-01-25T15:54+0300

2022-01-25T15:57+0300

çocuğa şiddet

türkiye

tehdit

aksaray

dava

duruşma

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Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan 40 yaşındaki Ali Rıza Y., koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle karantinada olduğu için katılamadı.Şiddete uğrayan öğrenci T.K., annesi Gülsüm ve babası Duran K. ile avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada olayın ardından T.K.'ye psikolojik destek veren rehber öğretmen, T.K.'nin olaydan sonra tedirgin olduğunu ancak okulunu değiştirdikten sonra kendisini toparlamaya başladığını belirtti.Pedagog eşliğinde yaşadıklarını anlatan T.K. de şiddete uğradıktan sonra öğretmeni Ali Rıza Y.'nin kanlı kazağını değiştirip ailesine söylememesi için tehdit ettiğini belirtti. T.K. ifadesinde, "Arkadaşım M. bana iftira attı. Öğretmenime gidip benim hakkında küfrettiğimi söyledi. Öğretmen sınıfa geldi. Kazağımdan tutup beni çekerek koridora çıkardı. Beni dövdü. Öğretmenim dövdükten sonra burnum kanadı. Kan, kazağım, pantolonum ve ayakkabıma da damladı. Öğretmenim benim kazağımı çıkartıp, yeni kazak aldı. 'Ben bu kazağı yakacağım' dedi. 'Bu olayı ailene söyleme' diye tehdit etti" ifadelerini kullandı.'Çocuğumun yüzünde tokat izi vardı'Gülsüm K. de aynı okulda öğrenim gören diğer çocuğunun haber vermesiyle okula gittiğini ve oğlu T.K.'yi ilk gördüğünde yüzünde tokat izinin olduğunu söyledi:'Memur olarak ödüllendirilmesini istemiyorum'Öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y.'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne memur olarak atandığını hatırlatan Gülsüm K., "Milli Eğitim Müdürlüğü'ne memur olarak atanıp ödüllendirilmesini istemiyorum. Ceza almasını istiyorum" diye tepki gösterdi.Duran K. de pastanede çalıştığı sırada haberi aldığını belirterek, "Patronum bana 'Acele okula gitmen gerekiyor' dedi. Ben de yürüyerek okula giderken yolda eşim ve çocuklarla karşılaştım. Sonra oğlumu hastanede götürüp, sağlık kontrolünden geçirdik ve rapor aldık. Öğretmenin en ağır cezayı almasını istiyorum. Oğlum, öğretmeniyle 10 gün önce de sorun yaşamış. Öğretmen oğluma, 'Sınıfta sigara içtiğimi söylemişsin. Benim hakkımda iftira atmışsın' demiş. Oğlum da 'Ben böyle bir şey söylemedim' demiş. Oğlumun dersleri biraz zayıftı. Öğretmeni matematik dersinde, 'sen beceriksizsin' diye matematik dersi yerine resim çizdiriyormuş" diye konuştu.'Burnu kanıyordu'Gürültüleri duyup sınıftan çıkarak öğrenci T.K.'yi meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtaran teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü de duruşmada yaşananları anlattı:Duruşma ertelendiMahkeme heyeti, koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılamayan Ali Rıza Y.'nin ifadesinin alınması, Aksaray Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin olayla ilgili düzenledikleri raporların istenmesine karar verip, duruşmayı 15 Şubat 2022'ye erteledi.T.K.'nin dedesi: Milli Eğitim ona mükafat verdiDuruşmanın ardından açıklama yapan T.K.'nin dedesi Selahattin K., Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verilip, İl Mili Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak başlamasını mükafat olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi:Sanatçı Şahan Gökbakar'ın, torunu T.K.'ye sahip çıkıp özel koleje gönderilme imkanı sağladığını hatırlatan Selahattin K., ''Şahan Gökbakar’dan da Allah razı olsun, ona çok teşekkür ediyorum. Onu gözlerinden öpüyorum. Ömrü uzun olsun. Allah onu evlatlarına, annesine babasına bağışlasın. Bir ağabeyi olarak özel koleje yazdırdı. Karnesi de iyi, teşekkür belgesi aldı. İnşallah daha iyi olacak. Bu okulda daha iyi oldu'' dedi.Ne olmuştu?Olay, geçen yıl 14 Aralık'ta Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., bir öğrencisinin, "Hocam, T.K. size küfretti" sözleri üzerine sınıftaki T.K.'yi koridora çıkarttı.Ali Rıza Y., kendisine neden küfrettiğini sorduğu erkek öğrencisi T.K.'yi defalarca tokatlayıp boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden kurtardı.Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 gün iş göremez raporu alıp savcılığa suç duyurusunda bulundu.İl Milli Eğitim'e memur olarak atandıMilli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladı.Yürütülen adli soruşturma kapsamında Ali Rıza Y. hakkında, 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220120/dayakci-ogretmene-yeni-gorev-memur-olarak-goreve-baslayacak-1052944015.html

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çocuğa şiddet, tehdit, aksaray, dava, duruşma