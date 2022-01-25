https://tr.sputniknews.com/20220125/apartman-onunde-ugradigi-bicakli-saldirida-hayatini-kaybetti-cinayet-zanlisi-ev-arkadasi-cikti-1053087858.html

Apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden müzisyenin katili ev arkadaşı çıktı

Apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden müzisyenin katili ev arkadaşı çıktı

Balıkesir'de oturduğu apartmanın önünde bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emin Çizgici'nin cinayet zanlısı ev arkadaşı Şakir Kesici çıktı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T00:55+0300

2022-01-25T00:55+0300

2022-01-25T00:59+0300

balıkesir

cinayet

türkiye

müzisyen

ev arkadaşı

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Ailesiyle yaşayan Emin Çizgici'nin evine gelen ve aralarında husumet bulunan Şakir Kesici, görüşmek istediğini belirterek apartmanın önüne gelmesini istedi. Çizgici, apartmandan çıktığı anda Şakir Kesici'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Bir bıçak darbesi kalbine, 3 bıçak darbesi ise karın boşluğuna alan Emin Çizgici, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çizgici'nin feryatları üzerine çevredekiler 112 Çağrı Merkez'ine ihbarda bulunurken Şakir Kesici ise olay yerinden kaçtı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre olay yerine gelen sağlık personelinin müdahalesinin ardından Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Çizgici, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri 24 yaşındaki Şakir Kesici'nin Isparta’ya gitmek üzere Denizli ilçesine hareket ettiğini tespit etti. Haber verilmesi üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla Şakir Kesici yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Balıkesir’e gönderildi.Balıkesir'de oturduğu apartmanın önünde bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Emin Çizgici'nin cinayet zanlısı Şakir Kesici'nin ev arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Çizgici’nin keman çaldığı ve Balıkesir’de bulunan bir kafe de sahne aldığı öğrenildi. Kesici'nin şizofren hastası olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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balıkesir, cinayet, müzisyen, ev arkadaşı