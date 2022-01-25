https://tr.sputniknews.com/20220125/arnavutkoydeki-otel-firsatciligi-iddiasi-geceyi-camilerde-gecirdiler-1053097653.html

Arnavutköy'deki otel fırsatçılığı iddiası: Geceyi camilerde geçirdiler

Arnavutköy'deki otel fırsatçılığı iddiası: Geceyi camilerde geçirdiler

Arnavutköy'de kar mağduriyetini bazı oteller fırsata çevirdi. Normalde geceliği 300 lira ile 500 lira arası olan odalara, otel sahiplerinin bin liradan... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T11:03+0300

2022-01-25T11:03+0300

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türkiye

otel

cami

kar

arnavutköy

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İstanbul'da karın en fazla etkilediği ilçelerden biri de Arnavutköy oldu. Çok sayıda araç caddelerde mahsur kaldı. Sürücüler araçlarını terk edip otel araya başladı. Mahsur kalanlar otel sahiplerinin kar yağışını fırsata çevirdiğini söyledi. Arnavutköy'de bazı otel sahiplerinin geceliği 300 lira ile 500 lira arası olan odalara, bin liradan başlayıp 100 euro'ya kadar çıkan fiyat istedikleri iddia etti. Kalacak yer bulamayanlar geceyi camilerde geçirdi.'Otellerin kim bin lira kimi ise bin 500 lira fiyat söyledi'Otel bulamayıp geceyi camide geçiren Fahrettin Özdemir, "Dün akşam arabayı çıkaramayacağımızı fark ettik ve otel aramaya başladık. Cadde üzerinde bir otele gittik. 100 euro istedi. Uçuk bir rakam olduğu için kabul etmedik. Sonra birçok yeri aradık her taraf dolu olunca camiiye geldik. Dün saat 15.00'den beri sokaklardayız. Otelciler şu anki durumdan faydalanmaya çalışıyorlar. Yaptıkları fırsatçılık. Bu otel sahiplerinde ne insanlık ne de vicdan kalmış. İnsanlar yolda kalmış mağdurlar, otelciler bu durumdan faydalanmak istiyorlar. Çok acı bir durum. Aynı zamanda hiçbir tane kar küreme aracı çalışmıyor" dedi.Dün geceden beri otel aradığını ancak fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen Mehmet Hamal, "Arnavutköy'de mahsur kaldık. Dün saat 15.00'den beri otel arıyorum. Otellerin kim bin lira kimi ise bin 500 lira fiyat söyledi. Geceliği en fazla 300 lira olacak otellere bin 500 lira fiyat söylediler. Bu kadar da olmaz ki. Bir gün kar yağdı insanlar mahsur kaldı diye böyle bir artış olmaz. Biz de mecbur camiye geldik. Geceyi camide geçirdik" diye konuştu.Dün saat 14.00'den beri Arnavutköy'de mahsur kaldığını belirten Sultan Songur ise, "Havalimanından geldik. Toplu taşıma kullanıyordum ancak araç durunca önce hastaneye sığındık. Ancak hastane baya soğuktu ve kalacak yer yoktu. Biz de camiye geldik. Cami çok kalabalık şu an" diye konuştu. Otel bulmadığı için açık bir lokantaya sığındığını söyleyen Bayram Öztürk ise "Taksiyle Arnavutköy'e yolcu getirdim. Saat dün 14.00'de geri buradayım mahsur kaldım. Hiç kimse yolları açmadı. Ben de taksiyi yolun ortasına park ettim. Otel aradım bulamadım. Açık bir lokanta vardı oraya geldim" dedi.

türkiye

arnavutköy

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otel, cami, kar, arnavutköy