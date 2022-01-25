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Atatürk Havalimanı'nda da uçuşlar durduruldu
Atatürk Havalimanı'nda da uçuşlar durduruldu
İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nın ardından Atatürk Havalimanı'nda da uçuşlar durduruldu 25.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
atatürk havalimanı
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İstanbul Havalimanı'nda kar fırtınası nedeniyle uçuş operasyonlarının durdurulmasından sonra SHGM'den Atatürk Havalimanı ile ilgili de açıklama geldi.SHGM'den yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı 05/23 pistinin 25 Ocak 2022 tarihi 04:00'e kadar kapalı olduğuna dair NOTAM yayınlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.İstanbul Atatürk Havalimanı'nda faal olan tek pistin de uçuşlara kapatılmasıyla birlikte İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan iki havalimanında uçuş trafiği tamamen durdurulmuş oldu.
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istanbul, atatürk havalimanı

Atatürk Havalimanı'nda da uçuşlar durduruldu

01:17 25.01.2022
© AATHY'nin, Atatürk Havalimanı'ndan yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi
THY'nin, Atatürk Havalimanı'ndan yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nın ardından Atatürk Havalimanı'nda da uçuşlar durduruldu
İstanbul Havalimanı'nda kar fırtınası nedeniyle uçuş operasyonlarının durdurulmasından sonra SHGM'den Atatürk Havalimanı ile ilgili de açıklama geldi.
SHGM'den yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı 05/23 pistinin 25 Ocak 2022 tarihi 04:00'e kadar kapalı olduğuna dair NOTAM yayınlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda faal olan tek pistin de uçuşlara kapatılmasıyla birlikte İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan iki havalimanında uçuş trafiği tamamen durdurulmuş oldu.
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