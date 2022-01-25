Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220125/atinada-kar-nedeniyle-yolda-mahsur-kalanlara-2-bin-euro-odeme-yapilacak-1053106676.html
Atina’da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlara 2 bin euro ödeme
Atina’da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlara 2 bin euro ödeme
Binlerce sürücünün dün kar nedeniyle yolda mahsur kaldığı Atina’da otoyolu işleten şirket, mağdur olanlara 2 bin euro ödeme yapılacağını duyurdu. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T14:27+0300
2022-01-25T14:30+0300
dünya
yunanistan
atina
kar yağışı
euro
otoyol
kar
araba
sürücü
yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053106975_0:28:801:478_1920x0_80_0_0_2c20f2bf370d461b4dfac602c8a84a34.jpg
Pazartesi günü bir kar fırtınasının Yunanistan'ın başkenti Atina ve bölgedeki adaları vurması nedeniyle çevre yolu olan Attiki Odos'ta yüzlerce sürücü gece boyunca mahsur kaldı.Ordu, İtfaiye ve polisin yanı sıra Kızılhaç ve bazı gönüllü dernekler, dondurucu soğuklarda Attiki Odos Otoyolu'nda saatlerce mahsur kalan 5 bin sürücüye yardım etmek için seferber oldu.Tüm gece süren yardım operasyonlarında subaylar, polisler ve gönüllüler tarafından şoförlere yiyecek, su ve battaniye dağıtıldı.Bazı sürücüler arabalarında 20 saatten fazla mahsur kaldıklarını bildirirken, birçok sosyal medya paylaşımında, aralarında küçük çocukları olan ebeveynler de dahil olmak üzere düzinelerce insanın, arabalarını ve kamyonlarını yol kenarına bırakarak yoğun kar yağışı altında ilerlediği görüldü.Bu görüntülerin ardından Attiki Odos Otoyolu'nu işleten firmadan bir açıklama geldi.Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu otoyolda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara 2 biner euro ödeme yapılacağı duyuruldu.
https://tr.sputniknews.com/20220124/yunanistanda-yogun-kar-yagisi-yolda-mahsur-kalanlar-icin-calisma-baslatildi-1053086242.html
yunanistan
atina
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053106975_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_d202fe4dfc8fb2b93f99944dbf8ee332.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, atina, kar yağışı, euro, otoyol, kar, araba, sürücü, yardım, kış, şirket, mahsur kalma

Atina’da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlara 2 bin euro ödeme

14:27 25.01.2022 (güncellendi: 14:30 25.01.2022)
© REUTERSAtina - Yunanistan - Kar
Atina - Yunanistan - Kar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© REUTERS
Abone ol
Binlerce sürücünün dün kar nedeniyle yolda mahsur kaldığı Atina’da otoyolu işleten şirket, mağdur olanlara 2 bin euro ödeme yapılacağını duyurdu.
Pazartesi günü bir kar fırtınasının Yunanistan'ın başkenti Atina ve bölgedeki adaları vurması nedeniyle çevre yolu olan Attiki Odos'ta yüzlerce sürücü gece boyunca mahsur kaldı.
Ordu, İtfaiye ve polisin yanı sıra Kızılhaç ve bazı gönüllü dernekler, dondurucu soğuklarda Attiki Odos Otoyolu'nda saatlerce mahsur kalan 5 bin sürücüye yardım etmek için seferber oldu.
Tüm gece süren yardım operasyonlarında subaylar, polisler ve gönüllüler tarafından şoförlere yiyecek, su ve battaniye dağıtıldı.
Bazı sürücüler arabalarında 20 saatten fazla mahsur kaldıklarını bildirirken, birçok sosyal medya paylaşımında, aralarında küçük çocukları olan ebeveynler de dahil olmak üzere düzinelerce insanın, arabalarını ve kamyonlarını yol kenarına bırakarak yoğun kar yağışı altında ilerlediği görüldü.
Bu görüntülerin ardından Attiki Odos Otoyolu'nu işleten firmadan bir açıklama geldi.
Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu otoyolda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara 2 biner euro ödeme yapılacağı duyuruldu.
Yunanistan kar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
DÜNYA
Yunanistan'da yoğun kar yağışı: Yolda mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı
Dün, 23:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce