https://tr.sputniknews.com/20220125/atinada-kar-nedeniyle-yolda-mahsur-kalanlara-2-bin-euro-odeme-yapilacak-1053106676.html
Atina’da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlara 2 bin euro ödeme
Atina’da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlara 2 bin euro ödeme
Binlerce sürücünün dün kar nedeniyle yolda mahsur kaldığı Atina’da otoyolu işleten şirket, mağdur olanlara 2 bin euro ödeme yapılacağını duyurdu. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T14:27+0300
2022-01-25T14:27+0300
2022-01-25T14:30+0300
dünya
yunanistan
atina
kar yağışı
euro
otoyol
kar
araba
sürücü
yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053106975_0:28:801:478_1920x0_80_0_0_2c20f2bf370d461b4dfac602c8a84a34.jpg
Pazartesi günü bir kar fırtınasının Yunanistan'ın başkenti Atina ve bölgedeki adaları vurması nedeniyle çevre yolu olan Attiki Odos'ta yüzlerce sürücü gece boyunca mahsur kaldı.Ordu, İtfaiye ve polisin yanı sıra Kızılhaç ve bazı gönüllü dernekler, dondurucu soğuklarda Attiki Odos Otoyolu'nda saatlerce mahsur kalan 5 bin sürücüye yardım etmek için seferber oldu.Tüm gece süren yardım operasyonlarında subaylar, polisler ve gönüllüler tarafından şoförlere yiyecek, su ve battaniye dağıtıldı.Bazı sürücüler arabalarında 20 saatten fazla mahsur kaldıklarını bildirirken, birçok sosyal medya paylaşımında, aralarında küçük çocukları olan ebeveynler de dahil olmak üzere düzinelerce insanın, arabalarını ve kamyonlarını yol kenarına bırakarak yoğun kar yağışı altında ilerlediği görüldü.Bu görüntülerin ardından Attiki Odos Otoyolu'nu işleten firmadan bir açıklama geldi.Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu otoyolda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara 2 biner euro ödeme yapılacağı duyuruldu.
https://tr.sputniknews.com/20220124/yunanistanda-yogun-kar-yagisi-yolda-mahsur-kalanlar-icin-calisma-baslatildi-1053086242.html
yunanistan
atina
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053106975_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_d202fe4dfc8fb2b93f99944dbf8ee332.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, atina, kar yağışı, euro, otoyol, kar, araba, sürücü, yardım, kış, şirket, mahsur kalma
Atina’da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlara 2 bin euro ödeme
14:27 25.01.2022 (güncellendi: 14:30 25.01.2022)
Binlerce sürücünün dün kar nedeniyle yolda mahsur kaldığı Atina’da otoyolu işleten şirket, mağdur olanlara 2 bin euro ödeme yapılacağını duyurdu.
Pazartesi günü bir kar fırtınasının Yunanistan'ın başkenti Atina ve bölgedeki adaları vurması nedeniyle çevre yolu olan Attiki Odos'ta yüzlerce sürücü gece boyunca mahsur kaldı.
Ordu, İtfaiye ve polisin yanı sıra Kızılhaç ve bazı gönüllü dernekler, dondurucu soğuklarda Attiki Odos Otoyolu'nda saatlerce mahsur kalan 5 bin sürücüye yardım etmek için seferber oldu.
Tüm gece süren yardım operasyonlarında subaylar, polisler ve gönüllüler tarafından şoförlere yiyecek, su ve battaniye dağıtıldı.
Bazı sürücüler arabalarında 20 saatten fazla mahsur kaldıklarını bildirirken, birçok sosyal medya paylaşımında, aralarında küçük çocukları olan ebeveynler de dahil olmak üzere düzinelerce insanın, arabalarını ve kamyonlarını yol kenarına bırakarak yoğun kar yağışı altında ilerlediği görüldü.
Bu görüntülerin ardından Attiki Odos Otoyolu'nu işleten firmadan bir açıklama geldi.
Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu otoyolda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara 2 biner euro ödeme yapılacağı duyuruldu.