https://tr.sputniknews.com/20220125/atinada-kar-nedeniyle-yolda-mahsur-kalanlara-2-bin-euro-odeme-yapilacak-1053106676.html

Atina’da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlara 2 bin euro ödeme

Atina’da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlara 2 bin euro ödeme

Binlerce sürücünün dün kar nedeniyle yolda mahsur kaldığı Atina’da otoyolu işleten şirket, mağdur olanlara 2 bin euro ödeme yapılacağını duyurdu. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T14:27+0300

2022-01-25T14:27+0300

2022-01-25T14:30+0300

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kar yağışı

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sürücü

yardım

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Pazartesi günü bir kar fırtınasının Yunanistan'ın başkenti Atina ve bölgedeki adaları vurması nedeniyle çevre yolu olan Attiki Odos'ta yüzlerce sürücü gece boyunca mahsur kaldı.Ordu, İtfaiye ve polisin yanı sıra Kızılhaç ve bazı gönüllü dernekler, dondurucu soğuklarda Attiki Odos Otoyolu'nda saatlerce mahsur kalan 5 bin sürücüye yardım etmek için seferber oldu.Tüm gece süren yardım operasyonlarında subaylar, polisler ve gönüllüler tarafından şoförlere yiyecek, su ve battaniye dağıtıldı.Bazı sürücüler arabalarında 20 saatten fazla mahsur kaldıklarını bildirirken, birçok sosyal medya paylaşımında, aralarında küçük çocukları olan ebeveynler de dahil olmak üzere düzinelerce insanın, arabalarını ve kamyonlarını yol kenarına bırakarak yoğun kar yağışı altında ilerlediği görüldü.Bu görüntülerin ardından Attiki Odos Otoyolu'nu işleten firmadan bir açıklama geldi.Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu otoyolda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara 2 biner euro ödeme yapılacağı duyuruldu.

https://tr.sputniknews.com/20220124/yunanistanda-yogun-kar-yagisi-yolda-mahsur-kalanlar-icin-calisma-baslatildi-1053086242.html

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