https://tr.sputniknews.com/20220125/ator-istanbulda-1500-rus-turist-havalimanindan-ucusunu-bekliyor-olabilir-1053108663.html
ATOR: İstanbul’da 1500 Rus turist havalimanından uçuşunu bekliyor olabilir
ATOR: İstanbul’da 1500 Rus turist havalimanından uçuşunu bekliyor olabilir
Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, yaklaşık bin 500 Rus turistin İstanbul’da havalimanından uçaklarının kalkışını bekliyor olabileceğini... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T15:17+0300
2022-01-25T15:17+0300
2022-01-25T15:17+0300
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rusya tur operatörleri birliği (ator)
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Sputnik’e konuşan Lomidze, “ATOR’un hesaplamalarına göre, şu anda İstanbul’da yaklaşık 10-12 bin Rus vatandaşı olabilir, bunlardan yaklaşık 2 bini organize turlar kapsamındaki, geri kalanları da kendi başına seyahat eden turistler, aynı zamanda yakınlarını ziyaret veya iş için kente giden Rus vatandaşları. Bunlar arasından İstanbul’da Rusya’ya uçuşlarını bekliyor olabilen yaklaşık bin 500 turist olabilir” dedi.Kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda dünden beri 729 uçuşun iptal edildiğini belirten Lomidze, havalimanın yarın 13.00’ten sonra yeniden çalışmaya başlayacağını ifade etti. Lomidze, THY’nin 00.00’ye kadar çalışmayacağını ekledi.Bununla birlikte havalimanındaki yolculara 26 Ocak 00.00’ye kadar gıda ürünlerinde yüzde 30 indirim ve ücretsiz Wi-Fi sunulacak. Lomidze, İstanbul Havalimanı’nda ön verilere göre yüzlerce Rus vatandaşı olabileceğini kaydetti.Lomidze, “Kentte yollar kapalı olduğu için otellere tahliyeleri gerçekleştirilemiyor. İstanbul’da trafik belediye başkanının talimatıyla en az 13.00’e kadar durduruldu. Rus tur operatörlerinin ev sahibi şirketlerdeki kaynaklarına göre, 24-25 Ocak’ta uçması gereken birçok turist havalimanına gitmeyip otellerindeki konaklama sürelerini uzattı” dedi.ATOR Başkanı'na göre THY, otellere yurtdışı yolcusu 5 bin 400 kişiyi yerleştirdi. Bu kişiler arasında Ruslar da var.Başkonsolosluk, havalimanında sıkışıp kalan Rus vatandaşlarına destek sunuyorFacebook’tan yapılan açıklamaya göre Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, uçuşları iptal edilen ve kendilerine başvuran Rus vatandaşlarına destek sunuyor. Başkonsolosluk ayrıca önde gelen Türk ve Rus havayolu şirketleriyle temas halinde.Bununla birlikte Pobeda Havayolu da bugün 370 yolcusunun İstanbul’dan hareket edemediğini bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220125/istanbul-havalimaninda-pistlerden-biri-acildi-1053104303.html
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ATOR: İstanbul’da 1500 Rus turist havalimanından uçuşunu bekliyor olabilir
Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, yaklaşık bin 500 Rus turistin İstanbul’da havalimanından uçaklarının kalkışını bekliyor olabileceğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Lomidze, “ATOR’un hesaplamalarına göre, şu anda İstanbul’da yaklaşık 10-12 bin Rus vatandaşı olabilir, bunlardan yaklaşık 2 bini organize turlar kapsamındaki, geri kalanları da kendi başına seyahat eden turistler, aynı zamanda yakınlarını ziyaret veya iş için kente giden Rus vatandaşları. Bunlar arasından İstanbul’da Rusya’ya uçuşlarını bekliyor olabilen yaklaşık bin 500 turist olabilir” dedi.
Kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda dünden beri 729 uçuşun iptal edildiğini belirten Lomidze, havalimanın yarın 13.00’ten sonra yeniden çalışmaya başlayacağını ifade etti. Lomidze, THY’nin 00.00’ye kadar çalışmayacağını ekledi.
Bununla birlikte havalimanındaki yolculara 26 Ocak 00.00’ye kadar gıda ürünlerinde yüzde 30 indirim ve ücretsiz Wi-Fi sunulacak. Lomidze, İstanbul Havalimanı’nda ön verilere göre yüzlerce Rus vatandaşı olabileceğini kaydetti.
Lomidze, “Kentte yollar kapalı olduğu için otellere tahliyeleri gerçekleştirilemiyor. İstanbul’da trafik belediye başkanının talimatıyla en az 13.00’e kadar durduruldu. Rus tur operatörlerinin ev sahibi şirketlerdeki kaynaklarına göre, 24-25 Ocak’ta uçması gereken birçok turist havalimanına gitmeyip otellerindeki konaklama sürelerini uzattı” dedi.
ATOR Başkanı'na göre THY, otellere yurtdışı yolcusu 5 bin 400 kişiyi yerleştirdi. Bu kişiler arasında Ruslar da var.
Başkonsolosluk, havalimanında sıkışıp kalan Rus vatandaşlarına destek sunuyor
Facebook’tan yapılan açıklamaya göre Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, uçuşları iptal edilen ve kendilerine başvuran Rus vatandaşlarına destek sunuyor. Başkonsolosluk ayrıca önde gelen Türk ve Rus havayolu şirketleriyle temas halinde.
Bununla birlikte Pobeda Havayolu da bugün 370 yolcusunun İstanbul’dan hareket edemediğini bildirdi.