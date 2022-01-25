Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220125/avustralyada-hukumet-aborjin-bayraginin-telif-haklarini-14-milyon-dolara-satin-aldi-1053125002.html
Avustralya'da hükümet, Aborjin bayrağının telif haklarını 14 milyon dolara satın aldı
Avustralya'da hükümet, Aborjin bayrağının telif haklarını 14 milyon dolara satın aldı
1970'te Aborjin halkını ve toprakla olan ilişkilerini temsil etmek için tasarladığı bayrak, 1990'ların sonundan itibaren resmi ulusal bayrak olarak kabul... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T23:48+0300
2022-01-25T23:48+0300
dünya
avusturya
aborjinler
bayrak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053124850_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_11626a5279a39b02644f77d3a4b262e8.jpg
Avustralya hükümeti, Aborjin bayrağının özgürce kullanılabilmesi için 14 milyon dolar karşılığında bayrağın telif haklarını satın aldı.ABC News'teki habere göre, Aborjin Avustralya'nın sembolü haline gelen ikonik bayrak, tasarımcısının uzun müzakerelerinin ardından telif hakkını hükümete devretmeyi kabul etmesi sonrasında kamunun kullanımına ücretsiz sunuldu. Sanatçı Harold Thomas'ın 1970'te Aborjin halkını ve toprakla olan ilişkilerini temsil etmek için tasarladığı bayrak, 1990'ların sonundan itibaren resmi ulusal bayrak olarak kabul edildi.Ancak telif hakkının Thomas'ta kalması nedeniyle bayrağı yasal olarak kullanmak isteyenlerin izin istemesi veya ücret ödemesi gerekliliği ortaya çıktı. Bu nedenle hükümet, telif haklarının güvence altına alınası için Thomas'a 14 milyon dolar ödedi.'Bayrak artık tüm Avustralyalılara ait'Yerli İşleri Bakanı Ken Wyatt, Thomas ile müzakerelerin ardından bayrağın artık tüm Avustralyalılara ait olduğunu söyledi.Başbakan Scott Morrison, tüm Avustralyalıların Aborjin bayrağını spor formaları ve giysilerinde, web sitelerinde, tablolarda ve başka herhangi bir ortamda izin istemeye gerek duymadan kullanabileceğini aktardı.Avustralya İstatistik Bürosunun verilerine göre, ülkede yaklaşık 717 bin Aborjin bulunuyor.Ülkedeki Aborjinlerin yüzde 68'inden fazlası Yeni Güney Galler, Queensland ve Victoria eyaletlerinde yaşıyor, Batı Avustralya ve Kuzey Bölgesi’nde nüfusun yüzde 22'si Aborjinlerden oluşuyor.
avusturya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053124850_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_eb9746a2f8b4e69bd0c0088556cdd837.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avusturya, aborjinler, bayrak

Avustralya'da hükümet, Aborjin bayrağının telif haklarını 14 milyon dolara satın aldı

23:48 25.01.2022
© AAAborjin
Aborjin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
Abone ol
1970'te Aborjin halkını ve toprakla olan ilişkilerini temsil etmek için tasarladığı bayrak, 1990'ların sonundan itibaren resmi ulusal bayrak olarak kabul edildi
Avustralya hükümeti, Aborjin bayrağının özgürce kullanılabilmesi için 14 milyon dolar karşılığında bayrağın telif haklarını satın aldı.
ABC News'teki habere göre, Aborjin Avustralya'nın sembolü haline gelen ikonik bayrak, tasarımcısının uzun müzakerelerinin ardından telif hakkını hükümete devretmeyi kabul etmesi sonrasında kamunun kullanımına ücretsiz sunuldu. Sanatçı Harold Thomas'ın 1970'te Aborjin halkını ve toprakla olan ilişkilerini temsil etmek için tasarladığı bayrak, 1990'ların sonundan itibaren resmi ulusal bayrak olarak kabul edildi.
Ancak telif hakkının Thomas'ta kalması nedeniyle bayrağı yasal olarak kullanmak isteyenlerin izin istemesi veya ücret ödemesi gerekliliği ortaya çıktı. Bu nedenle hükümet, telif haklarının güvence altına alınası için Thomas'a 14 milyon dolar ödedi.

'Bayrak artık tüm Avustralyalılara ait'

Yerli İşleri Bakanı Ken Wyatt, Thomas ile müzakerelerin ardından bayrağın artık tüm Avustralyalılara ait olduğunu söyledi.
Başbakan Scott Morrison, tüm Avustralyalıların Aborjin bayrağını spor formaları ve giysilerinde, web sitelerinde, tablolarda ve başka herhangi bir ortamda izin istemeye gerek duymadan kullanabileceğini aktardı.
Avustralya İstatistik Bürosunun verilerine göre, ülkede yaklaşık 717 bin Aborjin bulunuyor.
Ülkedeki Aborjinlerin yüzde 68'inden fazlası Yeni Güney Galler, Queensland ve Victoria eyaletlerinde yaşıyor, Batı Avustralya ve Kuzey Bölgesi’nde nüfusun yüzde 22'si Aborjinlerden oluşuyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce