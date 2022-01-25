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Aydın’da, Jeotermal enerji kullanılarak tropik meyve yetiştirilecek
Aydın’da, Jeotermal enerji kullanılarak tropik meyve yetiştirilecek
Aydın’ın Germencik ilçesinde, yatırım bedeli 376 milyon lira olan proje ile, jeotermal enerjinin kullanılacağı seralar ve meyve kurutma tesisi kurulacak. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T12:04+0300
2022-01-25T12:04+0300
yaşam
aydın
jeotermal enerji
meyve
enerji
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Jeotermal Haber'den Merve Uytun'un Aydın'ın yerel basınına dayandırdığı haberine göre, Aydın’ın Germencik ilçesi Uzunkum, Moralı, Argavlı bölgelerinde jeotermal enerjiden faydalanılarak 250 dönüm jeotermal sera ve 10 bin metrekarelik kurutma tesisi kurulacak.Hez Enerji A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek projede, modern teknoloji kullanılan yüksek katma değerli ürün yelpazesine sahip 50 dönüm sera kurulacak ve bu ürünler kurutularak ihraca hazır hale getirilecek. 3 yıl süreceği tahmin edilen çalışmanın yaklaşık proje bedeli 376 milyon lira olarak hesaplanıyor.Jeotermal seralarda üretilecek ürünlerden bazıları domates, muz, avakado ve ejder meyvesidir. Bu katma değeri yüksek ürünler ihraç edilerek, bölge ekonomisine ve yerel halka katkı sağlayacak. Kurulması planlanan tam otomatik sistemli meyve kurutma tesisi, elektriğini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretecek.Şirket tarafından yapılan açıklamada bölge halkı ile işbirliğine hazır oldukları belirtildi. Şirket, ‘’Hez Enerji olarak tüm bölge halkına ve diğer yatırımcılar ile iş birliğine hazır olup, sahip olduğu jeotermal kaynağı tüm paydaşlara kullandırmaya hazırdır. Sadece jeotermal sera değil, termal turizm ve konut ısıtması v.b. projelere de destek olmak istiyoruz’’ dedi.
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aydın, jeotermal enerji, meyve, enerji

Aydın’da, Jeotermal enerji kullanılarak tropik meyve yetiştirilecek

12:04 25.01.2022
© PixabayMandalina, meyve
Mandalina, meyve - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Pixabay
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Aydın’ın Germencik ilçesinde, yatırım bedeli 376 milyon lira olan proje ile, jeotermal enerjinin kullanılacağı seralar ve meyve kurutma tesisi kurulacak.
Jeotermal Haber'den Merve Uytun'un Aydın'ın yerel basınına dayandırdığı haberine göre, Aydın’ın Germencik ilçesi Uzunkum, Moralı, Argavlı bölgelerinde jeotermal enerjiden faydalanılarak 250 dönüm jeotermal sera ve 10 bin metrekarelik kurutma tesisi kurulacak.
Hez Enerji A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek projede, modern teknoloji kullanılan yüksek katma değerli ürün yelpazesine sahip 50 dönüm sera kurulacak ve bu ürünler kurutularak ihraca hazır hale getirilecek. 3 yıl süreceği tahmin edilen çalışmanın yaklaşık proje bedeli 376 milyon lira olarak hesaplanıyor.
Jeotermal seralarda üretilecek ürünlerden bazıları domates, muz, avakado ve ejder meyvesidir. Bu katma değeri yüksek ürünler ihraç edilerek, bölge ekonomisine ve yerel halka katkı sağlayacak. Kurulması planlanan tam otomatik sistemli meyve kurutma tesisi, elektriğini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretecek.
Şirket tarafından yapılan açıklamada bölge halkı ile işbirliğine hazır oldukları belirtildi. Şirket, ‘’Hez Enerji olarak tüm bölge halkına ve diğer yatırımcılar ile iş birliğine hazır olup, sahip olduğu jeotermal kaynağı tüm paydaşlara kullandırmaya hazırdır. Sadece jeotermal sera değil, termal turizm ve konut ısıtması v.b. projelere de destek olmak istiyoruz’’ dedi.
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