https://tr.sputniknews.com/20220125/bakan-karaismailoglu-duyurdu-marmaray-bu-gece-ve-yarin-ucretsiz-1053102558.html

Bakan Karaismailoğlu: Marmaray, bu gece ve yarın ücretsiz

Bakan Karaismailoğlu: Marmaray, bu gece ve yarın ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın bu gece ve yarın ücretsiz olacağını söyledi. Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'ndan uçuşların... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T12:51+0300

2022-01-25T12:51+0300

2022-01-25T13:05+0300

marmaray

türkiye

süleyman soylu

kar

boğaziçi köprüsü

köprü

istanbul havalimanı

adil karaismailoğlu

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Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine İstanbul'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karla mücadele hakkında açıklama yaptı.Karaismailoğlu, FSM ve 15 Temmuz'dan geçişlere saat 13.00'ten itibaren izin verileceğini belirterek, "Süreç sıkıntılı geçti. Mahmutbey-Hadımköy arasında terk edilen araçlar nedeniyle trafik durdu. Terk edilmiş araçların kaldırılması devam ediyor" dedi. Marmaray'ın bugün ve yarın da ücretsiz olacağını duyuran Karaismailoğlu, "Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek" açıklamasında bulundu.'İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar başlıyor'Karaismailoğlu, zorlu iklim koşullarının devam edeceğine işaret ederek, "Büyük bir özveriyle teyakkuz halinde çalışmaları devam ettireceğiz. Dünkü kadar olmasa da zorlu iklim koşulları devam edecek. Teyakkuz hali devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu ayrıca, İstanbul Havalimanı'ndan uçuşların ne zaman başlayacağına ilişkin soruya ise, "Hava yolunda hareketlenme başladı, İstanbul Havalimanı'nda büyük pist açıldı şu anda. Uçuşlar birazdan başlıyor" diye cevap verdi. 'Perşembe gününe kadar devam edecek'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "İstanbul'da perşembe gününe kadar kar yağışı devam edecek. Türkiye'nin birçok yerinde karın soğuğun etkisini görüyoruz. Dün itibariyle İstanbul yoğun ve şiddetli bir karla karşı karşıya kaldı. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda ciddi bir mücadele başladı. Tipi ve soğuk her şeyi olumsuz etkiledi" dedi. Mümkün olunduğunca özel araçlarla yola çıkılmaması uyarısında bulunan Soylu, "Ağır tonajlı araçlar kış lastikleri ile yola çıkılmalı" diye konuştu. Bakan Soylu, "Allah'a hamdolsun, soğuk sebebiyle karşı karşıya kaldığımız, bir canımıza herhangi bir sıkıntı gelmiş bir durum meydana gelmedi ona şükrediyoruz" ifadelerini kullandı.

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marmaray, süleyman soylu, kar, boğaziçi köprüsü, köprü, istanbul havalimanı, adil karaismailoğlu