https://tr.sputniknews.com/20220125/bakan-nebati-vergi-sureleri-uzatildi-1053109922.html

Bakan Nebati: Vergi süreleri uzatıldı

Bakan Nebati: Vergi süreleri uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, olumsuz hava koşulları nedeniyle vergi beyannamelerinin verilme ve ödenme sürelerinin uzatıldığını açıkladı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T15:43+0300

2022-01-25T15:43+0300

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ekonomi

istanbul

nureddin nebati

kar

vergi

ekonomi

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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istanbul, nureddin nebati, kar, vergi, ekonomi