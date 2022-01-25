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https://tr.sputniknews.com/20220125/bakan-nebati-vergi-sureleri-uzatildi-1053109922.html
Bakan Nebati: Vergi süreleri uzatıldı
Bakan Nebati: Vergi süreleri uzatıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, olumsuz hava koşulları nedeniyle vergi beyannamelerinin verilme ve ödenme sürelerinin uzatıldığını açıkladı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T15:43+0300
2022-01-25T15:43+0300
ekonomi
istanbul
nureddin nebati
kar
vergi
ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
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istanbul, nureddin nebati, kar, vergi, ekonomi

Bakan Nebati: Vergi süreleri uzatıldı

15:43 25.01.2022
© AA / İbrahim Halil Aktürk Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA / İbrahim Halil Aktürk
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, olumsuz hava koşulları nedeniyle vergi beyannamelerinin verilme ve ödenme sürelerinin uzatıldığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
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